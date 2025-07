La canción de Julión Álvarez que pocos saben es un corrido que habla de las críticas en contra del cantante

Julión Álvarez es popular en la música regional mexicana por su talento para cantar e interpretar las canciones que forman parte de su repertorio, la mayoría hablan de temas románticos, pero también tiene un corrido que muchos se aseguran es para todos aquellos que criticaron en algún momento su profesión.

El llamado “rey de la taquilla” es considerado uno de los mejores cantantes de México, y aunque cuenta con el cariño de millones de personas, no se ha salvado de las críticas en su contra, ya que hace algunos años estuvo ligado en una polémica, cuando fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Afortunadamente para Julión Álvarez, los problemas que lo relacionaban con actos ilícitos se solucionaron, pero el cantante no se quedó con las ganas de compartir una canción en donde habla de todas aquellas críticas que pudo haber recibido en el pasado por los inconvenientes en los que estuvo involucrado.

La canción “Ni diablo ni santo” que forman parte del repertorio de Julión Álvarez y su norteño banda y fue lanzada en 2017 consiste en un corrido de “superación” que revela lo que piensa y siente una persona que ha sido criticado por sus acciones y lo que hace en su día a día.

El tema fue escrito por José Alberto Inzunza, nombre real de Joss Favela, otro de los famosos cantantes, intérpretes y compositores del regional mexicano que ha trabajado en varias ocasiones con Julión Álvarez, ya que además del corrido “Ni diablo ni santo”, también compuso otras melodías como la popular “Afuera esta lloviendo”.

Aunque Julión Álvarez nunca declaró formalmente que el tema “Ni diablo ni santo”, este dedicado a todos los que criticaron y que no creyeron en su inocencia cuándo sucedió el problema legal con Estados Unidos, ya que la canción se lanzó en la misma fecha en la que pasó su asunto con las autoridades, las personas que siguen su carrera aseguran que fue importante en ese momento.

No soy diablo ni santo

Más bien estoy en el medio

Soy tranquilo si hay que serlo

Pero tampoco me dejo

En la vida hay más colores

No nomás es blanco y negro

No soy diablo ni santo

Más bien he sido aferrado

No le quito nada a nadie

Lo que tengo lo he ganado

Trabajé duro y macizo

Pero ya andamos bateando

Sí, es muy bonito el dinero

Pero no te sirve tenerlo guardado

Por eso disfruto mientras que se puede

Porque nadie tiene el destino comprado

Y no me hace un diablo

Agarrar la banda si me da la gana

Y pegarme una enfiestada con mi raza

Que al final, la vida sabes que es prestada

Y se acaba

Y no me hace un santo

Ayudar a los que estuvieron conmigo

Si algo tengo, es corazón pa mis amigos

En la vida hay que ser siempre agradecidos

Se los digo

De nada me espanto, ni bueno ni malo

Yo estoy en el medio y aquí les aclaro

Ni diablo ni santo

A cómo me traten trato

