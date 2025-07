Hospitalizan a Joaquín López-Dóriga, esto se sabe del estado de salud del periodista

En las últimas horas el nombre del periodista, Joaquín López-Dóriga, ha aparecido en las portadas de los medios del entretenimiento después de que se confirmara que fue hospitalizado, motivo por el que estuvo ausente de sus distintos proyectos laborales.

La tarde del lunes 28 de junio la revista de espectáculos TVyNovelas informó que el también locutor de radio estuvo hospitalizado tras presentar neumonía. En sus redes sociales Joaquín López-Dóriga actualizó su estado de salud después de permanecer bajo observación médica.

Por medio de sus redes sociales, Joaquín López-Dóriga, uno de los periodistas más reconocidos en México, informó que se ausentó por unos días de sus actividades laborales después de ser hospitalizado. Explicó que el problema de salud que presentó fue neumonía.

A pesar de que no reveló más detalles de lo ocurrido, Joaquín López-Dóriga, detalló que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. El pasado lunes 28 de junio apareció como titular del programa de radio que conduce, lo que hace suponer que se encuentra fuera de peligro.

Durante la transmisión, el extitular del noticiero nocturno de Televisa explicó que la semana pasada acudió a una revisión médica donde le indicaron que tenía neumonía, por lo que los médicos le aconsejaron que se quedara en observación. Ese fue el motivo por el que no se pudo presentar a su programa de radio durante la semana pasada.

“Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí y saliendo de aquí me revisaron, me dijeron ‘te quedas’. Me quedé internado y ya me curé", explicó.