Guillermo del Toro se pronuncia en contra el uso de IA: "Una app no puede crear arte"

Este fin de semana el aclamado cineasta mexicano, Guillermo del Toro, participó en uno de los paneles de la San Diego Comic-Con 2025 en Estados Unidos, en donde además de presentar nuevos detalles sobre su próxima adaptación de "Frankenstein", se pronunció en contra del uso de la inteligencia artificial (IA) en el arte.

Durante su discurso, el dos veces ganador del premio Oscar dejo en claro su postura al asegurar que la creación de arte no se puede generar a partir de presionar el botón de una aplicación, ya que un verdadero proceso artístico debe conllevar una mayor complejidad o de lo contrario se podría perder la intención inicial del artista.

"Una de las otras cosas de las que estoy en contra es que la gente dice que puedes hacer arte con una app y lo siento, no puedes. No puedes simplemente presionar un botón, porque entonces no sabrás el principio o el final de esa idea que estabas planteando.", dijo Guillermo del Toro.