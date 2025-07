Gala Montes responde a Alana y la invitación de Adrián Marcelo a la pelea: "Decidió unirse al patriarcado"

La tensión crece a tan sólo unos días de la tan esperada pelea entre Gala Montes y Alana Flores debido a las explosivas declaraciones de ésta última contra la actriz, quien hasta el momento se había mantenido alejada de toda controversia. Sin embargo, esto terminó y la también cantante calificó de manera contundente como "desilusionantes" los comentarios de su rival sobre el ring con los que, asegura, se habría unido al patriarcado.

La streamer mexicana llevó su pelea fuera del ring al mostrarse en descuerdo con el peso de Gala Montes, esto debido a la supuesta inequidad en el combate. Aunque los organizadores realizaron cambios Alana Flores hizo más intensa la incertidumbre del encuentro al invitar en su entrada a Adrián Marcelo, el influencer que lanzó constantes ataques a la actriz en “La Casa de los Famosos México”.

La intérprete de “Tacara” rompió el silencio ante los constantes ataques de Alana Flores, quien, recordó, se presentó ante ella como una persona amable y congruente; sin embargo, esto cambió y calificó sus recientes comentarios como “desilusionantes” asegurando que con éstos la streamer se habría unido al patriarcado.

“A mí no me ha afectado nada de lo que ha dicho, me lo esperaba. Es desilusionarte, como mujeres, ver todos sus ataques, que triste, pero no me he dejado llevar por eso. Hay competencia en el deporte pero no hay enemigos en el deporte, es lo que ella está tergiversando (…) Como mujeres tendríamos que apoyarnos. La respetaba muchísimo porque respeto a todas las mujeres, siempre me gusta alabarlas. Yo creo que ella ha decidido unirse al patriarcado”, dijo la actriz.