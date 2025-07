¿Es un duende? Graban diminuta criatura humanoide en pleno bosque | VIDEO DE MIEDO

En un mundo donde la frontera entre lo conocido y lo desconocido se difumina cada vez más, las grabaciones de supuestos seres sobrenaturales siguen capturando la atención de miles, y en ocasiones millones, de espectadores alrededor del planeta. Y es que con la llegada de la tecnología ahora resulta posible captar estos fenómenos paranormales y mostrarlos al mundo de forma mucho más sencilla.

Fue así como esta semana, un video subido a TikTok por la cuenta @ufo.saw se viralizó por mostrar lo que parece ser una diminuta criatura humanoide en medio de un bosque, dando pie a una nueva ola de especulaciones sobre la existencia de duendes o entidades similares que han sido parte del folclore durante siglos.

Los duendes son criaturas mitológicas presentes en muchas culturas del mundo, descritas comúnmente como seres diminutos de aspecto humanoide que habitan bosques, montañas, cuevas e incluso casas. Su tamaño varía según la tradición, pero generalmente no superan los 40 centímetros de altura.

Se les atribuye una conexión profunda con la naturaleza y, en muchos casos, habilidades mágicas o sobrenaturales; y aunque suelen representarse como traviesos y juguetones, también pueden mostrarse como guardianes o incluso como entidades maliciosas. Se dice que viven en lugares ocultos, cuidan tesoros y poseen conocimientos secretos, interactuando con los humanos solo cuando son provocados o cuando deciden mostrarse por voluntad propia, lo que los convierte en símbolos tanto de advertencia como de sabiduría.

Graban supuesto DUENDE caminando en un bosque a plena luz del día

En América Latina, los duendes forman parte del imaginario popular desde la época colonial, aunque también se mezclan con creencias indígenas anteriores. Se les suele describir como seres traviesos que habitan cerca de los hogares o en zonas rurales, manifestándose aún más cuando en el hogar habitan infantes, a quienes pueden asustar, proteger o incluso raptar si no se toman ciertas precauciones.

En muchas tradiciones europeas e iberoamericanas, los duendes son descritos como criaturas humanoides de baja estatura, a menudo menores de un metro, con orejas puntiagudas, cabello desordenado y piel verdosa o grisácea.

Fotografía: TikTok/@ufo.saw

Ya sea que se interpreten como espíritus de la naturaleza, proyecciones culturales o seres reales de una dimensión aún no comprendida, son muchas las personas que aseguran haber tenido un encuentro con ellos y dentro de estos testimonios se encuentra el video compartido en TikTok que está dejando helado a más de un internauta.

En el metraje, captado en una zona boscosa con luz tenue, se aprecia una figura de apenas 25 o 30 cm de altura, con proporciones humanas, aunque marcadamente diferente. La criatura tiene una cabeza calva y que parece ser más grande que su cuerpo, extremidades delgadas y piel verdosa que fácilmente se confunde con el pasto por el que transita.

Su movimiento es lento y con pasos cortos que parecen cuidadosamente calculados para evitar ruido. Aunque para algunos usuarios resulta difícil distinguirlo entre la inmensidad del bosque, en ciertos momentos se puede ver la ropita que viste su diminuto cuerpo: una especie de chaleco café, camisita blanca y pantalones rojos con rayas verticales en color blanco.

Por su parte, el fondo que acompaña el metraje son simplemente troncos y arbustos de aspecto húmedo, y se perciben pequeñas ráfagas de viento que mecen hojas y ramas. No hay sonido más allá del rumor natural del bosque, mientras que la cámara se mantiene inmóvil, como si el testigo aguardara expectante.

¿Qué hacer si te encuentras con un duende?

Encontrarse con un duende, según la tradición popular y el folclore de diversas culturas, puede ser una experiencia desconcertante, misteriosa o incluso peligrosa, dependiendo del tipo de duende y su actitud hacia los humanos. Aunque no hay un protocolo oficial (porque estamos en el terreno de lo mítico), muchas leyendas coinciden en ciertas recomendaciones y aquí te explico qué hacer si alguna vez te encuentras con uno:

1. Mantén la calma y el respeto

Lo más importante es no mostrar miedo ni agresividad. Los duendes, según los relatos, son muy sensibles al comportamiento humano, por lo que mostrar respeto, no hacer movimientos bruscos y no intentar capturarlo o tocarlo son reglas básicas. Se les considera seres con conciencia y voluntad, así que tratarlos como si fueran animales salvajes o juguetes puede provocar reacciones negativas.

2. No aceptes regalos… ni retos

Algunos relatos afirman que los duendes pueden ofrecer objetos brillantes, monedas o comida. Aceptarlos sin cuidado puede tener consecuencias: desde quedar atrapado en su mundo, hasta sufrir “encantos” o perderse en el bosque. Si un duende intenta interactuar contigo, escucha, pero sé cauteloso ya que también se cree que pueden engañar con acertijos o juegos; negarse con amabilidad suele ser lo mejor. Si crees haber tenido un encuentro con uno, lo más importante es actuar con prudencia, sin burlarte ni subestimarlo. En el mundo de lo invisible, el respeto es clave.

Fotografía: Pinterest.

3. Protégete simbólicamente

En muchas tradiciones, se utilizan amuletos o símbolos para protegerse de seres sobrenaturales. Las tijeras abiertas bajo la almohada, una cruz, un puñado de sal o incluso rezos específicos se han usado para “romper el encanto” de un duende. Si el encuentro ocurre en tu casa o entorno frecuente, podrías colocar plantas protectoras (como ruda o romero) o hacer una limpieza espiritual según tu creencia.

4. No los sigas ni pierdas de vista el entorno

Muchas leyendas dicen que los duendes pueden llevarte fuera del camino, a lugares encantados o a otros planos. Si te invitan a seguirlos, es mejor no hacerlo. También es común que el tiempo se distorsione en su presencia (horas que pasan como minutos, o viceversa). Mantenerte consciente del lugar y del tiempo es esencial si crees que estás ante uno de estos encuentros.