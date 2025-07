Destapan pleito entre Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, conductores de La Casa de los Famosos México, esto se sabe

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comenzó e inmediatamente comenzaron a surgir rumores sobre una posible mala relación entre dos de los conductores estrellas, incluso trascendió que uno de ellos podría perder su lugar, pero hasta el momento no ha sido confirmado.

Para la edición 2025, La Casa de los Famosos México cambió a los conductores de las pre y pos galas. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff tomaron los lugares de Cecilia Galliano y Mauricio Garza, respectivamente.

A pesar de que el cambio fue celebrado por los seguidores del reality show, surgió el rumor de una mala relación entre Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. La información fue compartida por la periodista de espectáculos, Inés Moreno, en su canal de YouTube.

En una reciente transmisión de su programa en YouTube, la periodista, Inés Moreno, habló sobre la relación que tienen Wendy Guevara y Ricardo Margaleff como conductores de La Casa de los Famosos México. Al parecer la situación es bastante tensa.

De acuerdo con el reporte, Ricardo Margaleff no estaría del todo cómodo con el trabajo que hasta el momento está realizando Wendy Guevara como conductora de La Casa de los Famosos México. Al parecer el integrante de "Me Caigo de Risa" está preocupado por esta situación.

"Ricardo Margaleff está atacado porque Wendy no está rindiendo como se esperaba, no está aprendiendo a leer el promter, como que no se están hallando", dijo el reporte.