Dalilah Polanco rompe la silla de Abelito y la funan en redes: “Ni un día le duró” | VIDEO

Los accidentes ya empezaron a ocurrir en “La Casa de los Famosos México” porque la actriz y comediante Dalilah Polanco, de 47 años de edad, rompió la silla de Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito. En breve, el video de lo ocurrido ganó popularidad en redes sociales debido a que usuarios funan a la actriz de “La familia P. Luche”.

El accidente sucedió cuando la comediante mexicana estaba en la cocina con Mar Contreras, Alexis Ayala y Facundo y preguntó “¿quién trajo esto?” para referirse a la silla de Abelito que la producción apenas le entregó. Acto seguido: la famosa se subió a la silla y colapsó, lo que la asustó tanto ella como a sus compañeros.

Usuarios de redes sociales reaccionaron al accidente sucedido en “La Casa de los Famosos México” y la mayoría culpa a Dalilah Polanco, indicando que la silla “ni un día le duró” a Abelito. Por lo mismo, la actriz es funada, especialmente en Twitter -red ahora llamada X-. En la cuenta de de X Wendy Guevara Highlights (@ColmenaGuevara) se encuentra el video del momento exacto en que la silla se rompió.

Ante esto, cibernautas comentaron “¡estaré esperando con ansias esto en el cine para que la funen!”, “lo hizo a propósito”, “todavía se enoja y le echa la culpa al carpintero” y “me está cayendo mal”. Sin embargo, otros seguidores del reality show defienden a Dalilah Polanco, asegurando que fue un accidente y, en dado caso, hasta “le salvó la vida a Abelito” porque la silla se pudo romper en otro momento.

“Técnicamente le salvó la vida a Abelito”, “fue un accidente, no la funen”, “no lo hizo adrede” y “el odio a Dalilah es demasiado forzado. Yo lo vi y también pensé que era un escalón”, comentaron quienes están a favor de la actriz.

Abelito tomó lo ocurrido como un accidente, de modo que no surgió un conflicto con Dalilah Polanco luego de que su silla se rompió. A fin de no quedarse sin su silla de apoyo, el generador de contenido le pidió apoyo a la producción para que la reparen.

La actitud de Abelito generó ternura e incluso hay quienes comentan que está pasando con él lo mismo que sucedió con Wendy Guevara, quien ganó la primera edición de “La Casa de los Famosos México”. Pese a esto, otras personas consideran que igual es un juego de “manipulación” y el generador de contenido va a tener el “gane” por ser “tierno”.

“Pide perdón y no fue su culpa”, “déjenlo, él no hizo nada”, “Abelito se está ganando a muchas personas, está pasando lo mismo que (sucedió con) Wendy” y Deberían de darle mínimo 5 banquitos bien hechos y que estén en varias partes de la casa y no que tenga que cargarlos a todos”, consideraron usuarios de Twitter.