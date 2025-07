Conductores de Ventaneando defienden a 'Lady Racista' por las agresiones que sufrió | VIDEO

Los conductores del popular programa de espectáculos Ventaneando expresaron enérgico rechazo a las agresiones sufridas por Ximena Pichel, blanco de ataques verbales y acoso en la vía pública. Si bien el panel de periodistas dejó claro que no justifican las acciones de Pichel, enfatizaron que la violencia e incitación a la agresión resultan inaceptables y deben condenarse.

Mónica Castañeda inició la discusión lamentando la conducta de un grupo de personas. "Otra vez una cantidad de gente sin qué hacer se dedicó a agredirla, lanzar consignas en su contra. Eso fue el primer día", comentó, visiblemente consternada por el argumento de una falta de civismo. La periodista destacó la necesidad de intervención policial para mantener el orden, señalando que "los policías tienen que ir a las calles a vigilar que la gente se comporte porque no se sabe comportar".

Por su parte, Pedro Sola se mostró contundente al diferenciar su desacuerdo con las acciones de Pichel de su condena a las agresiones. "No estamos de acuerdo en lo que hizo, pero mucho menos esas agresividades en contra de ella", afirmó. Sola hizo hincapié en la gravedad de la incitación, refiriéndose a una mujer que "gritando cosas horribles, alentando a la gente que se le vaya encima", lo cual, según él, cruza una línea peligrosa y fomenta el linchamiento público.

¿Los conductores de Ventaneando defienden a Ximena Pichel?

Jimena Pérez "La Choco" también se sumó a la condena, argumentando que este tipo de ataques no solo son incorrectos, sino que deberían sancionarse legalmente. "Esas agresiones también deberían penarse, también son discriminación", sentenció. Pérez fue enfática en aclarar que su postura no implica un apoyo a Pichel, evitando cualquier malinterpretación por parte del público. "No estamos de acuerdo, lo hizo fatal, pero esto tampoco está bien", aclaró, subrayando la importancia de separar el juicio sobre las acciones de una persona del derecho a no ser agredido.

Finalmente, Pati Chapoy, la titular del programa, planteó una reflexión sobre la forma adecuada de ejercer el derecho a la protesta. "¿Por qué no van a los edificios de las autoridades y hablan, reclaman todo lo que viven?", cuestionó. Chapoy instó a la ciudadanía a buscar vías institucionales para expresar su inconformidad en lugar de recurrir a la violencia callejera, sugiriendo que la confrontación directa solo agrava los problemas en lugar de resolverlos.

En conjunto, los conductores de Ventaneando enviaron un mensaje claro: mientras el desacuerdo y la crítica forman parte del debate público, la agresión física y verbal, así como la incitación al odio, son actos condenables que socavan la convivencia civilizada. Esto ha sido duramente criticado por el público en las redes sociales, donde también se ve su programa.