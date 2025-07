Anabel Ferreira saltó de un balcón para escapar de una agresión sexual | VIDEO

En una entrevista reveladora, la aclamada actriz y comediante Anabel Ferreira compartió un impactante testimonio sobre una agresión sexual que sufrió. Destacó cómo el movimiento global #MeToo le proporcionó la fuerza y el espacio para finalmente hablar de su experiencia. La actriz relató un episodio traumático en el que, a pesar de expresar claramente su negativa, fue presionada y tuvo que recurrir a medidas extremas para escapar.

Ferreira describió con detalle el inicio del incidente. "A mí no me cayó el 20 de que este cuate me iba a violar. Él me dijo 'vamos a mi depa', le dije que sí, pero que no me quería acostar con él, no quería tener sexo", explicó la actriz, enfatizando su rechazo explícito a tener relaciones sexuales. Sin embargo, su negativa fue ignorada. "Fue insistente, llegamos y quizá dijo 'aquí la convenzo'", añadió Ferreira, aludiendo a la posible intención de su agresor de manipular la situación una vez que estuvieran a solas.

La situación se tornó crítica dentro del departamento, llevando a Anabel Ferreira a tomar una decisión desesperada para salvarse. "Estábamos en el piso 17 y había un balcón, pero en el departamento de al lado había otro y me brinqué", confesó, revelando la magnitud de su desesperación y el riesgo extremo que asumió para escapar de la agresión inminente. Esta acción subraya la aterradora realidad que enfrentan muchas víctimas al intentar protegerse.

Anabel Ferreira revela cómo logró escapar de una agresión sexual

Uno de los aspectos más desgarradores de su relato es el silencio que mantuvo durante años, un silencio alimentado por un profundo sentimiento de culpa. "Lo interesante fue que hasta que pasó lo del #MeToo yo no le conté a nadie porque en el fondo sentía que era mi culpa porque había aceptado ir", continuó Ferreira. Este sentimiento de autorreproche es una reacción común en las víctimas de agresión sexual, quienes a menudo internalizan la culpa debido a los estigmas sociales y la victimización secundaria que enfrentan.

El movimiento #MeToo, que emergió a nivel mundial para denunciar el acoso y la agresión sexual, fue un verdadero parteaguas para Anabel y para incontables voces. "Yo fui clara y cuando el movimiento comenzó pude hablar. No es no desde siempre", sentenció, subrayando la importancia fundamental del consentimiento explícito y la validez inquebrantable de la negativa en cualquier contexto. Su testimonio refuerza el mensaje de que la responsabilidad recae siempre en el agresor.

La actriz concluyó su relato mencionando las secuelas del incidente. "Después supe que se fue a vivir a otro lado. Hubo gente que se enteró, grité hasta quedarme afónica", finalizó, mostrando el trauma físico y emocional que experimentó. El valiente testimonio de Anabel Ferreira es un poderoso recordatorio de la violencia que muchas personas enfrentan en silencio.