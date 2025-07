Por no tocar la puerta del baño, Facundo le ve "todo" a Olivia Collins | VIDEO

La Casa de los Famosos México 3 ya comenzó y lo hizo con buena vibra y muchos momentos que ya están dando de qué hablar. El primer accidente en el baño ya ocurrió y los protagonistas fueron Facundo y Olivia Collins. Las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de compartir el momento en el que la actriz regaña al comediante.

El accidente en el baño ocurrió debido a que Facundo no tocó la puerta del baño. El integrante del Cuarto Día abrió la puerta y se encontró con la sorpresa que Olivia se encontraba usando el escusado. El regaño de Collins llegó de inmediato, ya que le había visto todo por no tocar la puerta, como enseñan en casa desde que pequeños.

Todo parece indicar Facundo lo realizó sin querer, pero queda que se presenten otras tomas del momento para confirmar si fue una broma o si realmente abrió sin querer la puerta donde se encontraba Olivia Collins. Lo que es una realidad es que el conductor de televisión se mostró arrepentido y le aseguró que ya había borrado lo que vio al abrir la puerta.

"Ya lo 'desvi', ya lo 'desvi', ya lo borré. Me metí a mi disco duro y dije: 'borrar sí, eliminar, sí'", dijo Facundo para tranquilizar a Olivia que se moría de la pena porque el comediante lo había visto.

Facundo le abrió la puerta del baño a Olivia Collins (IG: lacasafamososmx)

"O sea estos no tienen seguro", dijo el integrante de Cuarto Día. En lo que asimilaba que no había puerta, decidió abrir otra, pero en esta ocasión si tocó. Olivia no tardó en reclamarle porque ahora sí había tocado la puerta y no cuando le abrió a ella. Mientras todo esto ocurría, Dalilah disfrutaba lo que estaba ocurriendo mientras se arreglaba.

Facundo asegura que le vio todo a Olivia Collins

Cuando Olivia se comenzaba a tranquilizar y a asimilar lo que había ocurrido, Facundo dejó claro que vio todo, lo que provocó que Collins le diera un ligero golpe y lo regañara. Dalilah le dijo que no le podía decir eso a la actriz. Mientras que el conductor de Miembros al Aire volvía asegurar que ya había borrado lo que vio.

Tras el regaño, Polanco revivió como fue que se quedó Facundo al ver que estaba Olivia dentro del baño. Dalilah hizo como si el conductor de TV se hubiera quedado varios segundos gritando por la sorpresa de encontrarse a Collins en el baño, pero no cerraba la puerta.

Olivia, molesta, decidió amenazar a Facundo confirmando que le hará lo mismo para que pueda sentir lo que ella sintió cuando se la encontró dentro del baño. Sólo queda esperar a que la actriz y cantante se atreva a cobrar venganza. Se tiene que recordar que a penas es el primer día, por lo que Collins tiene mucho tiempo para hacer que Facu se arrepienta de abrirle la puerta en el primer día de estar encerrados en La Casa de los Famosos México.