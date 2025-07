Ninel Conde le coquetea a Abelito y las redes ya tienen su shipeo favorito: "Tienes tus pectorales bien acomodados" | VIDEO

¿Romance en puerta? Ninel Conde y Abelito ya se convirtieron en el shipeo favorito de La Casa de los Famosos, pues más allá de la gran conversación que están teniendo en el aislamiento, la 'Bombón Asesino' está llenando de halagos al influencer.

Un momento que está causando furor en redes sociales ocurrió en el baño de la casa más famosa de México, cuando los dos participantes se encontraban arreglándose y listos para iniciar con el primer día del encierro. Fue entonces cuando Ninel Conde empezó a aplaudir a Abelito por el físico que tiene, especialmente sus músculos marcados.

La plática comenzó cuando el creador de contenido externó su interés por hacer ejercicio, aunque reconoció no ser tan constante; allí, la cantante le hizo saber que tiene una muy buena fisonomía y "los pectorales bien acomodados". Entre risas, la también actriz le hizo saber que no lo está viendo de más, sino que es algo que él ha dejado al descubierto para todos los participantes.

"Se pone rojo Abelito. Pero en serio, tienes tu pectoralito. Digo, no es que te ande yo morboseándote, pero se ve que traes tu camisa abierta y muy bien", dijo la intérprete de Callados.

Ninel Conde sonrojó a Abelito. (Foto: IG @vix)

Ninel Conde elogia los atributos de Abelito y se hace viral

Tras escuchar los halagos de Ninel Conde hacia su físico, Abelito explicó que no es constante con el ejercicio, por lo que cree que su musculatura se debe a la genética, o bien, al esfuerzo extra que él y otras personas realizan al ser de talla baja. "Por ejemplo, cargar el banco ya hice más; la caminata", dijo.

Ante ello, la actriz quedó completamente sorprendida y le hizo saber que no parece que casi no vaya al gym: "Bendita fisonomía entonces, tienes un chamorrón", insistió sobre su físico. Cabe destacar que la emoción no terminó aquí, pues la famosa continúo sonrojando al tiktoker.

Este momento desató la polémica en redes sociales, donde los fans de La Casa de los Famosos ya convirtieron a la miembro del Cuarto Día y al miembro del Cuarto Noche como el shipeo del momento. Además, desde las redes sociales del reality show, aseguran que, "el Bombón Asesino no le dice que no a Abelito".

"@ninelconde jura que no se lo sabrosea… pero ya tiene escaneado a @el_abelito_oficial hasta el ADN ¡Y eso que apenas llevan unas horas juntos!", se lee en un video viral.

Cabe destacar que un romance entre los participantes de La Casa de los Famosos México es imposible, ya que Ninel Conde está casada con José Ángel González Cedeño, un hombre 17 años más joven que la actriz; mientras que el Abelito también ha presumido en sus redes a su novia.

Además, al entrar a La Casa de los Famosos México, durante una conversación con Aldo de Nigris, Olivia Collins y Facundo entre otros, se habló de la soltería y él aclaró: "Yo tengo novia".