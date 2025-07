Mujer asegura que Adrián Di Monte está vetado del condominio en el que vivía con Sandra Itzel

La polémica se hizo presente en "La Casa de los Famosos México" a tan sólo unas horas de que arrancara la tercera temporada, pues algunos participantes ya han dado de qué hablar al destaparse secretos de su pasado que afectarían su popularidad. Como Adrián Di Monte, de quien una mujer que dice haber sido su vecina reveló que el actor cubano está vetado del condominio en el que solía vivir con la cantante Sandra Itzel.

El actor cubano se convirtió en uno de los habitantes más odiados de la temporada aún cuando no iniciaba el reality show y fanáticos han exigido en redes sociales que sea el primero en abandonar la competencia. Entre otras razones, esto se debe a las acusaciones que realizó en su contra su exesposa, la cantante Sandra Itzel, por presunta violencia en su relación.

A través de TikTok se hizo viral el video de la usuaria "liliarechiga" en el que dice ser seguidora de "La Casa de los Famosos México", por lo que al ver la gala de estreno se le hizo conocido el rostro de Adrián Di Monte. Tras varios minutos en los que intentó recordar dónde lo había visto, notó que se trataría del sujeto que supuestamente aparece en una imagen que está en la entrada del condominio donde vive y en éste se señala que tiene prohibida la entrada.

“Resulta que estamos viendo al güey de blanco, de traje, y estamos ‘¿dónde lo hemos visto?’ Y ya nos acordamos dónde. Su foto está en la entrada del condominio de que no lo pueden dejar entrar (…) Ahí está, dónde lo habíamos visto, ahí le pusieron su foto para que no pase el cabr**”, dijo entre risas la mujer.

Adrián Di Monte y Sandra Itzel se conocieron en 2013 durante el casting para la telenovela “Rosario” en la que ambos formaron parte del elenco. Luego de dos años de noviazgo la pareja llegó al altar y continuaron con sus proyectos juntos como el programa “Así se baila”; sin embargo, en 2022 y tras casi diez años de matrimonio la cantante hizo público el fin de su relación al tiempo que dio su testimonio de la violencia que vivió.

“Yo sufrí violencia física, psicológica, emocional, económica y sexual con abuso de poder con una persona con trastorno narcisista. Tengo moretones, rasguños, me rompió uñas, me amenazó (...) aguanté todo tipo de agresiones, me obligaba a grabarme íntimamente, luego los compartía”, dijo la cantante en entrevista para "De primera mano".