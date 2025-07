La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes fueron los nominados y por qué fueron elegidos en el estreno?

La Casa de los Famosos México 3 comenzó llena de sorpresas desde el primer instante. Los habitantes tuvieron que pasar con Diego de Erice antes de entrar a la casa para conocer su suerte y si entrarían con algún beneficio a la casa. Después de conocer a los 15 habitantes, llegó el momento en el que a jefa comenzaría con las dinámicas y beneficios que se habían obtenido. Desde la elección de cuartos, hasta ser el líder por esa noche.

El encargado de nominar en la primera noche fue Shiky, quien no quería ser el encargado de poner los primeros puntos de la temporada 3 de La Casa de los Famosos México. El español no quería dar los puntos, pero la jefa no le dio otra opción y tuvo que seleccionar. Mejor vamos a pasar a explicar los motivos por los que se entregaron los primeros puntos del reality show más polémico de la televisión mexicana.

Shiky sacó el beneficio de nominar desde la primera noche, por lo que la jefa lo llamó al confesionario para que presentara los primeros puntos y con esto nominar a dos de sus compañeros desde el estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. ¿Quiénes fueron los elegidos por Shiky para tener sus primeros puntos?

Todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 (X: lacasafamososmx)

¿Quiénes fueron los primeros nominados de LCDLFM?

El español que se integró al Team Día tenía que elegir a dos de sus compañeros para que empiecen la temporada con algunos puntos en su cuenta. Shiky presentó los elegidos para tener 2 y 1 punto desde el inicio de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México. Los nombres fueron: Abelito y Adrián Di Monte.

Abelito fue el habitante número 15 en ingresar al reality show, pero el primer nombre elegido para colocarse en la lista de nominados, ya que Shiky le dio dos puntos. El segundo nombre fue Adrián Di Monte, quien se quedó con un punto desde la noche de estreno de la nueva temporada del programa más polémico de la televisión mexicana.

"Le doy un punto a Abelito que acaba de llegar... es imposible, es imposible. Lo quieren mucho afuera (...) Voy a cambiar perdóname. 2 puntos a Abelito y un punto a Adrián Di Monte", fue lo que dijo Shiky en el confesionario.

En esta primera noche @yosoyshiky nomina a #Abelito y @AdrianDiMonte uD83DuDCA5 pic.twitter.com/sxbgj8eqng — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 28, 2025

Se tiene que mencionar que Shiky deberá guardar el secreto sobre los nombres que dio en el estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México hasta el día oficial de nominaciones, ya que como todos los años, el proceso de elección de los puntos es de manera individual y no se debe compartir con nadie.