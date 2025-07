Galilea Montijo se lleva la noche con un look transparente en el primer programa de La Casa de los Famosos

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México arrancó con fuerza, no solo por la emoción de los nuevos habitantes y la expectativa del público, sino también por los looks de todo el elenco de participantes así como de conductoras. Uno de los vestuarios que suele llamar la atención es el de la presentadora principal, el de Galilea Montijo, y esta vez no fue la excepción.

El imponente look con el que Galilea Montijo reapareció por tercera ocasión en la nueva edición del reality show simplemente acaparó todas las miradas al lucir un vestido transparente y lleno de brillo que se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Este atuendo no solo reafirma el estatus de Galilea como ícono de estilo en la televisión mexicana, sino que también marca el tono elegante y espectacular con el que promete desarrollarse esta nueva entrega del reality show.

Con esta aparición, la conductora dejó claro que además de drama y controversia, La Casa de los Famosos México también será una pasarela de moda imperdible cada semana.

Este fue el primer look de Galilea Montijo para La Casa de los Famosos México

La conductora y actriz tapatía quien es la principal conductora del reality, eligió para esta primera gala un diseño ceñido al cuerpo con transparencias estratégicas, pedrería bordada a mano y una caída que estiliza la silueta. El vestido, de estética única y glamorosa, incorpora una capa de tul con detalles cristalinos que capturan la luz a cada movimiento, creando un efecto deslumbrante sobre el escenario iluminado del foro.

El diseño fue exclusivo para ella y tiene un aire de alta costura, la pieza fue complementada con guantes largos a juego y un peinado suelto, con ondas marcadas y acabado húmedo, que aportó un toque moderno y sensual al look general. En cuanto al maquillaje, Galilea optó por una paleta neutra con labios nude y ojos delineados en tonos tierra, dejando que el vestido fuera el verdadero protagonista.

Los imponentes looks de La Casa de los Famosos tercera temporada

No solo Galilea Montijo se robó las cámaras, el escenario del reality show estuvo lleno de glamour. Desde el despampanante vestido amarillo de Ninel Conde lleno de brillos, el vestido morado de Olivia Collins, el look de Mar Contreras conformado por un vestido rosa palo y escote de princesa y como un ángel con unas enormes alas el elegante la pieza como de Miss Universo de Priscila Valderde.