Facundo arremete contra Mariana Botas y se perfila para ser el primer funado de LCDLF: "Tú no eres leyenda"

Apenas comienza la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" y la polémica ya enciende las pantallas. En el primer día de convivencia, tras la fiesta de bienvenida, el irreverente conductor Facundo protagonizó un tenso intercambio con la actriz Mariana Botas, dejando claro que la casa no será un remanso de paz para nadie.

La conversación, que se filtró rápidamente entre los seguidores del reality por las redes sociales, ocurrió en un momento de relajación tras la fiesta de bienvenida, pero tomó un giro inesperado. Facundo, conocido por su humor ácido y sus comentarios sin filtro, lanzó la primera chispa:

"Esto es lo más lujoso que vas a tener en todo el rato. Esto está nivel cabrón. Te lo juro. ¿Crees que vienes a un pinche resort o qué pedo?", increpó el conductor a la actriz y cantante Ninel Conde, refiriéndose a las comodidades de la casa. Ninel Conde, quien también participa en esta edición, intentó calmar las aguas con un comentario conciliador: "Deberían, fíjate". Sin embargo, Facundo, lejos de retractarse, elevó el tono de su ataque, dirigiéndose directamente a Mariana.

"Tú porque ya estás acostumbrada, Mariana no", afirmó Facundo, insinuando que la actriz no está habituada a lujos o comodidades.

Mariana Botas se defiende durante su primera pelea

La respuesta de Mariana Botas no se hizo esperar. Lejos de amedrentarse, la actriz respondió con firmeza y sin rodeos: "¡Yo también estoy acostumbrada, estúpido!". Facundo, entonces, intentó descalificarla con un último dardo: "No, tú no eres leyenda". A lo que Mariana, con una sonrisa desafiante, sentenció: "Me gusta la buena vida también".

Este primer encontronazo promete una temporada llena de drama y confrontaciones. La personalidad explosiva de Facundo, combinada con el carácter fuerte de Mariana Botas, augura momentos de alta tensión que, sin duda, mantendrán a la audiencia pegada a sus televisores. ¿Será este solo el inicio de una guerra declarada o un simple roce que se disipa con los días? "La Casa de los Famosos México" apenas abre sus puertas y ya nos regala el primer gran escándalo.

Ahora Facundo se perfila para ser la primera persona en ser funada dentro de La Casa, pues aseguran que sus comentarios no son del todo entendidos por la nueva generación, ya que durante la etapa de Big Brother VIP, estos comentarios no tenían las mismas consecuencias de ahora.