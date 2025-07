El papá de Alex Hoyer lo defiende tras acusaciones de supuestos maltratos a Danna

En medio de los rumores que circulan en redes sociales sobre una presunta relación tóxica entre Danna Paola y Alex Hoyer, el padre del cantante decidió alzar la voz y aclarar la situación. Esto se da luego de que se difundió un video en el que el novio de la actriz supuestamente la jaló de un brazo cuando estaba con sus fans.

Las declaraciones surgen después de que en comenzaran a circular clips de la pareja generando especulaciones sobre un trato no muy adecuado hacia la artista. Pese a que se armó todo un escándalo, hasta el momento, Alex Hoyer han emitido una respuesta sobre los hechos.

El video ha generado opiniones divididas entre los internautas, mientras algunos aplauden que la familia de Alex de la cara, otros consideran que el joven es quien debería salir a aclarar la situación pues quien ya lo hizo fue Danna, y respondió molesta ante los ataques contra su actual pareja.

Néstor Hoyer, conocido por ser el vocalista de la agrupación Terrícolas, quien también es el padre de Alex Hoyer, habló sobre los hechos y negó contundentemente que su hijo haya maltratado o jaloneado a la cantante, como han insinuado algunos usuarios en redes.

El cantante evito dar más declaraciones sobre la relación amorosa de su hijo y se limitó a decir que Alex conocía muy bien el medio y le debía respeto a la prensa. Esto debido a que el intérprete no ha querido dar declaraciones a medios de comunicación tras los incidentes con Danna.

Danna Paola rompió el silencio al ser abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace unos días, luego de que se viralizara un video en París donde Alex Hoyer aparentemente la sostiene con firmeza frente a sus fans, lo que fue interpretado por algunos como una señal de control. Pero ella niega que su novio sea violento con ella y criticó a los medios amarillistas.

“Se inventan muchas novelas, estamos más felices que nunca; Alex es el amor de mi vida y lo amo. No me importa lo que digan (...) “Yo no me dejo maltratar ni por un novio ni por nadie. Evitemos seguir propagando el machismo (…) con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer”, dijo.