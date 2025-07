¿El nuevo Brenda Bezares? Poncho de Nigris lanza canción para apoyar a Aldo en La Casa de los Famosos y lo tunden en redes

La Casa de los Famosos México inició hace a penas unas horas y ya está dando mucho de qué hablar tanto por parte de sus participantes como del exterior; sin embargo, quien se está robando todos los reflectores es Poncho de Nigris y a quien están comenzando a comparar con Brenda Bezares.

En redes sociales comenzó esta comparación luego de que el participante de la primera temporada del reality apareció anoche en el gran estreno para ir a dejar a Aldo de Nigris hasta el patio de la casa más famosa de México, un momento que dividió opiniones en redes.

Pues mientras algunos aseguran que se trató de la "patadita de la suerte", otros vieron en este acto una forma en la que Poncho de Nigris le robó protagonismo al nuevo habitante de La Casa de los Famosos. Ahora, estos últimos señalamientos están haciendo que el regiomontano sea comparado con Brenda Bezares, especialmente tras lanzar una canción en apoyo a su sobrino.

Recordemos que en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Brenda Bezares se convirtió en un pilar muy importante para apoyar a Mario Bezares en el reality y con el lanzamiento de una canción lo ayudó a viralizarse en redes sociales.

Sin embargo, cuando Mayito se coronó como el ganador del programa a su esposa le llovió una ola de hate y críticas porque siempre lo acompañaba a todos lados e incluso en las entrevistas ella tomaba la palabra. Ahora que inició la tercera temporada los fans temen que Poncho de Nigris se convierta en una segunda versión de este caso para opacar a Aldo de Nigris.

Así entraron juntos a La Casa de los Famosos. (Foto: IG @lacasafamososmx)

Tunden a Poncho de Nigris por robarle protagonismo a Aldo de Nigris en LCDLF 3

Tras aparecer en la pantalla chica llevando a su sobrino al interior de La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris ha sido duramente señalado en redes sociales; mientras él se defiende asegurando que nunca le robó protagonismo a su sobrino Aldo. Pese a ello en redes se leen comentarios como:

"Poncho siempre quiere brillar con luz ajena", "Brenda de Nigris no podía perder la oportunidad", "era momento de Aldo, no manches... Poncho siempre queriendo llamar la atención", "quéoso con Aldo, qué vergüenza que su tío hable por él", "Brenda Bezares 2.0", "dejen brillar a Aldo solo" y "justo cuando creímos qe Poncho no podía ser más colgado".

En medio de los malos comentarios y las intensas comparaciones con Brenda Bezares, Poncho de Nigris respondió a los señalamientos con un contundente mensaje en X donde dejó en claro que sólo buscaba a poyar a su sobrino, a quien incluso le compuso una canción con la que lo apoyará durante toda la temporada de La Casa de los Famosos México.

"Todo el apoyo para Aldo. El es el que juega, a mí solo me invitaron a dejarlo en la casa. Aunque les duela a muchos, aquí seguiremos apoyando a la familia. Mañana esperen la primer los quiero mucho y también los quiero ver triunfar. #LaCasaDeLosFamososMx", escribió en su cuenta de X.

Las opiniones son divididas en redes sociales. (Foto: IG @lacasafamososmx)

Luego de la polémica, el influencer y padre de familia reapareció este lunes para promocionar su nueva canción 'Otra vez pasó', un tema que él mismo llamó una "bomba" con la que apoyará a su sobrino Aldo de Nigris y que al igual que pasó cuando él estuvo en la primera temporada del reality, el tema se vuelva el himno.

Otra vez pasó, la canción de Poncho de Nigris para apoyar a Aldo de Nigris

Otra vez pasó es el nombre de la canción con la que Poncho de Nigris espera apoyar a Aldo de Nigris; se trata de un tema en el que el influencer cantó junto a Marcela Mistral y Los Tuexi. Cabe destacar que el miembro del Team Infierno también presentó a toda la dinastía de Nigris.

Tan solo la portada del la canción incluye a cada uno de los miembros de la familia y quienes, según la canción, "traen el flow" y "dan la nota"; además, hacen mención a La Casa de los Famosos, la lealtad e incluso le tiran a Leticia Guajardo, madre de Poncho, con la icónica frase: "Te felicito Marcela, has logrado todo".

Aunque algunos fans defendieron esta canción, en redes se han dividido los comentarios con mensajes como: "Arruinaste la presentación de tu sobrino", "el más colgado de Nuevo León", "muy pronto para querer colgarte y sacarle una canción", "ni 24 horas han pasado y tú ya estás colgándote de tu sobrino".