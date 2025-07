Carlos Rivera se declara team Dalilah Polanco y le expresa su apoyo en "La Casa de los Famosos México"

A tan sólo unas horas de haber comenzado la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” algunas figuras del espectáculo han dejado clara su postura con los participantes. Tal y como lo hizo Carlos Rivera, quien compartió un mensaje en sus redes sociales expresando su apoyo incondicional a la actriz Dalilah Polanco que se perfila como una de las favoritas del público gracias a su simpatía.

El polémico reality show dio inicio a una nueva edición y los fans no tardaron en expresarse a favor de algunos participantes, como Dalilah Planco que se ha ganado el corazón del público gracias a su talento mostrado en proyectos como “La Familia P. Luche”. Sin embargo, en esta ocasión se verá una faceta completamente diferente en la que se destapara la verdadera personalidad de cada habitante, clave en el éxito o fracaso de otros en el pasado.

El intérprete de “Te esperaba” publicó a través de sus historias en Instagram el video de Dalilah Polanco entrando a “La Casa de los Famosos México” junto a un mensaje en el que dejó claro su apoyo a la actriz que forma parte del cuarto “Noche” con Aarón Mercury, Guana, Abelito, Olivia Collins, Mar Contreras y Alexis Ayala.

En más de una ocasión ambos artistas han expresado su admiración el uno por el otro, además, se han acompañado en momentos difíciles tanto personal como profesionalmente fortaleciendo aún más la amistad que existe entre ellos. Carlos Rivera indicó que la actriz fue una de las personas que más lo apoyo en su paso por el musical “El Rey León”, proyecto que impulsó de manera significativa su ya exitosa carrera.

“A Carlitos desde que lo conozco, muchísimos años, vi su crecimiento. Me tocaron las audiciones, el llanto, el no dormir… yo con Carlitos he visto las duras y las maduras. Hoy día que veo que dicen ‘es que ha tenido mucha suerte’, perdónenme en ningún momento ese hombre no ha dejado de trabajar desde que tiene 17 años, pero ha picado piedra como no tienen una idea”, dijo hace algunos años en “De primera mano”.