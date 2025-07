Así fue la primera visita de George Lucas a la Comic-Con | VIDEO

El aclamado cineasta George Lucas hizo historia este fin de semana al presentarse por primera vez en la Comic-Con de San Diego. A sus 81 años, el creador del universo Star Wars fue recibido con una ovación por parte de más de seis mil 500 asistentes que colmaron la sala principal del evento.

George Lucas participó en un panel moderado por la actriz y cantante Queen Latifah, quien celebró la ocasión destacando la larga espera de los seguidores: “Hemos esperado cinco décadas por esto”. La aparición del cineasta generó gran expectación, ya que, pese a la profunda influencia de sus obras en la cultura de la Comic-Con, nunca antes había asistido oficialmente al evento.

Más allá de su legado cinematográfico, Lucas acudió a la convención para compartir detalles sobre el Museo Lucas del Arte Narrativo, una iniciativa fundada junto a su esposa, la empresaria Mellody Hobson, que abrirá sus puertas en Los Ángeles en 2026. El recinto albergará una vasta colección de arte reunida por Lucas a lo largo de más de medio siglo.

He coleccionado arte desde que estaba en la universidad. He hecho esto por más de cincuenta años, y de pronto pensé ¿qué voy a hacer con todo esto? Porque me niego a venderlo. Jamás podría hacer eso. Eso no es lo que yo creo que el arte es. El arte es más sobre una conexión emocional”, explicó el director.