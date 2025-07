Arturo Barba, actor que es Rubén Aguirre en “Chespirito”, lamenta ataques contra Florinda Meza

Además de un arrollador éxito y nostalgia, la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” dejó a su paso una fuerte controversia que desató una ola de ataques en redes sociales contra Florinda Meza al destaparse la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con ella. Al respecto, Arturo Barba, el actor que interpreta a Rubén Aguiarre en el proyecto, no dudó en defender a la actriz reconociendo su talento y trayectoria.

La bioserie sobre Roberto Gómez Bolaños revela detalles más allá del genio que estaba tras la creación de “El Chavo del 8”, destapó la infidelidad a su primera esposa, Graciela Fernández, con Florinda Meza y los conflictos en el elenco que llevaron al quiebre de la famosa vecindad. Sin embargo, fue la actriz que dio vida a Doña Florinda la que más críticas ha recibido debido al romance que sostuvo con el productor mientras aún estaba casado.

Arturo Barba, quien interpreta a Ramón Valdés -actor que por años realizó a El profesor Jirafales- en “Chespirito: sin querer queriendo”, fue cuestionado sobre los comentarios negativos que rodean a Florinda Meza generados a raíz de lo mostrado en la bioserie. El actor lamentó los ataques contra la actriz puntualizando en que, contrario a lo que algunos fans pensaban, esa no era la intención del proyecto que está basado en la biografía que dejó el propio productor.

“Al final nunca fue la intención, ni hablar de ella ni hablar de nadie en particular. Es una serie que se construye con base en la biografía que deja Roberto Gómez Bolaños, todo lo que vieron en la serie lo escribo Roberto y creo que son cosas que al final uno como actor no controla. Si me preguntas si me parece justo, no, no me parece justo me parece que ha ido demasiado lejos”, dijo el actor en entrevista para “De primera mano”.