Antonela Roccuzzo y Messi protagonizan romántico momento en la kiss cam de Coldplay tras escándalo viral de infidelidad | VIDEO

Luego de que una pareja fuera expuesta en una supuesta escena de infidelidad durante un concierto de Coldplay en España y que las imágenes se volvieran virales en redes sociales,, una nueva escena capturada por la kiss cam ha dado un giro mucho más tierno y amoroso. Esta vez, los protagonistas fueron nada menos que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Recordemos que hace unos días, en otro concierto de Coldplay, una pareja fue expuesta en plena kiss cam en lo que al parecer era un momento de infidelidad. Pues al ser enfocados, la mujer identificada como Kristin Cabot visiblemente nerviosa, se negó a besar a su acompañante Andy Byron, un importante empresario.

Tras los hechos que se hicieron virales internautas comenzaron a sospechar que su actitud no había sido normal, por lo que aseguraron que se trataba de un engaño a sus respectivas parejas. Las redes sociales hicieron lo suyo y pronto se pudo identificar a los protagonistas, luego se confirmó que ambos eran colaboradores de un observatorio astronómico y estaban comprometidos con otras personas.

Durante una de las presentaciones de la banda británica en el Hard Rock Live de Miami, la pareja fue captada por la clásica cámara de besos, desatando la euforia del público pese a que no hubo beso de por medio. El momento fue compartido en redes sociales y las imágenes ya han dado la vuelta al mundo.

Algo que llamó la atención de este romántico momento fue que a pesar de que no se besaron, hubo un gesto de complicidad entre la argentina y el futbolista, quien ha sido aplaudido por fans ante su caballerosidad, pues al parecer su esposa estaba nerviosa y no quiso incomodarla aún más.

View this post on Instagram

En contraste con la escena de infidelidad entre Andy y Kristin, la aparición de Messi y Antonela en la misma dinámica refuerza su imagen de pareja estable y consolidada e incluso admirada por muchos, pues les hace pensar que todavía pueden creer en el amor, pues ellos han demostrado que su amor ha sido invencible ante los años y la fama.

"Con ustedes no habrá ningún problema con las cámaras", "Menos mal q fuiste con tu esposa a ver a Coldplay", "Muy bien Capi, siempre demostrando que la familia es lo que importa, no como otros que llevan a la amante", "La mejor pareja", "Ellos me hacen creer en el amor", fueron algunos comentarios destacados en las fotos compartidas por el futbolista.