Robertha DESMIENTE vivir en situación de calle | VIDEO

En días pasados se confirmó que Gloria Ivonne Barrera Gutiérrez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Robertha, se encontraba viviendo en situación de calle, por lo que solicitaban ayuda para mejorar sus condiciones de vida. Ahora después de volverse viral, la peruana fue la encargada de desmentir lo dicho por Inés Moreno en su canal de YouTube.

La cantante peruana salió a dar réplica de las declaraciones realizadas por la periodista y confirmar que no se encuentra viviendo en situación de calle. En su mensaje decidió aclarar que fue lo ocurrido, además de exigirle a Inés Moreno que se retracte de lo que dijo en su canal de YouTube, ya que de una breve charla, fue que salió el chisme de que vivía en situación de calle. Las declaraciones fueron presentadas por Carlos Alberto en su canal de YouTube.

"Yo iba a cobrar, pero había mucho tráfico. Ese día yo iba a cobrar regalías de mis trabajos. Entonces con el tráfico tan malo, me bajé a Reforma y llevaba una canasta muy linda de frutas que me había comprado", comenzó su relato la cantante peruana.

Durante su caminata una mujer se le acercó y comenzó a platicar con ella. Robertha le explicó que quería llegar a una dirección. Aparentemente esa mujer fue Cynthia Torash, quien pasó el reporte a Inés Moreno y donde comenzaría todo el problema sobre la polémica de vivir en situación de calle y el solicitar ayuda a La Casa del Actor para que le brindara apoyo a una de las grandes de la pantalla chica y de la música.

La verdad detrás del chisme sobre que Robertha vive en la calle

La actriz explicó que mientras caminaba por Reforma con su canasta de frutas, una señorita que no conocía se acercó y comenzó a hacerle plática. En su charla, Robertha le habría explicado que quería llegar a Tonala, donde cobraría su cheque por las regalías de su trabajo. Lo que no entiende es el motivo por que se atrevió a decir que se encontraba viviendo en la calle. La peruana dejó claro que nunca le indicó eso, por lo que no sabe qué fue lo que llevó a la reportada esparcir ese rumor.

"Pasó una señorita que no conozco, me saludó muy mona, me sacó plática y le dije 'estoy viendo cómo llego a Tonala'. Entonces no sé por qué se tomó el atrevimiento de mandar una nota a los medios de comunicación sin conocerme", dijo Robertha.

Robertha invita a Inés Moreno a revisar sus fuentes

La peruana dejó claro que no se encuentra resentida con Inés Moreno por revelar esa noticia falsa. Lo que sí dejó claro es que se encuentra resentida porque hizo que su familia y amigos pasaran un mal rato. En su mensaje le pidió a la señora Inés que se para futuras ocasiones sea más profesional y revise sus fuentes antes de dar una noticia de ese estilo en su canal de YouTube.