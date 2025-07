Paolita Suárez queda fuera de la fiesta en “La Casa de los Famosos México”; revelan el motivo de su ausencia

Este domingo 27 de julio se estrenó la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” y previo a la presentación de los habitantes se realizó una fiesta con artistas invitados. Entre ellos las integrantes de “Las Perdidas”, motivo por el que fue evidente la ausencia de Paola Suárez desatando una ola de rumores que apuntaron a conflictos entre ellas.

La popularidad y éxito de “Las Perdidas” se disparó tras el triunfo de Wendy Guevara en la primera temporada del reality show. Su carisma, autenticidad y sentido del humor han conquistado al público llevando a algunas de ellas a ocupar un lugar en importantes proyectos, como la reciente fiesta por el estreno de la tercera entrega en la que desfilaron por la alfombra amarilla.

Mientras el resto del clan de “Las Perdidas” se mostró ante los reflectores lideradas por Karina Torres como conductora, fanáticos notaron de inmediato la ausencia de Paola Suárez que ya había sido confirmada como una de las invitadas a la fiesta a la que asistieron otras figuras de las redes sociales como Lupita Villalobos, Un tal Fredo, Martín Rica, Erika Buenfil, Sonrix y Karla Berman.

En más de una ocasión Karina Torres hizo evidente la ausencia de Paolita Suárez al mencionarla durante la transmisión en vivo para el reality show. Aunque en aquel momento no dio más detalles sobre el motivo de su ausencia de inmediato surgieron rumores de que podría existir un conflicto entre ellas o que sería anunciada como una habitante sorpresa.

Ante el alboroto que se generó en redes sociales, fue Paola Suárez quien aclaró lo ocurrido y a través de sus historias en Instagram explicó que volaría de Tijuana a la Ciudad de México tras cumplir con sus compromisos de trabajo; sin embargo, su vuelo fue revendido y no tuvo el tiempo de llegar a la fiesta como estaba planeado.

“Hola, hermanas, cómo están. Se han de estar preguntando que dónde ando. No estoy en la Ciudad de México, sigo en Tijuana, de hecho apenas voy a abordar (…) Tuve un problemita ahí, entonces ahorita estoy triste, alegre porque ya me voy, pero triste… me siento muy rara porque yo quería estar allá, pero ni modo, no se pudo, no sé a qué hora llegue. No se dio, siempre lo digo, las cosas pasan por algo”,