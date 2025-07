¿Paola Suárez o Karina Torres? Así FILTRARON a la última participante confirmada de La Casa de los Famosos México | VIDEO

Faltan horas para ver el esperado estreno de La Casa de los Famosos México 3 y las sorpresas parecen no haber llegado a su fin, pues se sabe que esta noche a minutos del aislamiento se revelará a un nuevo participante y ya hay varios nombres que se colocan como los favoritos.

Pues mientras en redes se comenta que Bárbara de Regil o Yurem podrían entrar a esta tercera temporada, el clan de 'Las Perdidas' habría hecho tremenda filtración con el nombre de una última participante muy querida en redes sociales; de acuerdo a lo que se sabe, ésta sería Paola Suárez o Karina Torres.

Anoche Paola Suárez ofreció un show en el que reveló tremendo chisme y es que enfrente del público que le aplaudía, confesó que ella o Karina Torres serían anunciadas mañana en el gran estreno de La Casa de los Famosos; el video del momento rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Cabe destacar que hasta ahora nada está confirmado y no se sabe si Paola Suárez o Karina Torres sí entrarán al reality show. Además, aunque los fans ya tienen teorías sobre este momento, todo parecería indicar que la filtración no fue más que una broma por parte de la influencer.

¿Será verdad o una broma para los fans? (Foto: TikTok @rafaelramosoficial)

Esto sabemos de la llegada de Paola Suárez y Karina Torres a La Casa de los Famosos México

En un video que se está haciendo viral de una presentación del sábado 26 de julio, es decir, un día antes del estreno del reality show de Televisa, Paola Suárez dijo ante el público presente:

"En exclusiva, el día de mañana Karina o yo entramos a La Casa de los Famosos", dijo entre gritos y causando emoción del público.

Aunque dejó que el público se emocionara, al cabo de unos segundos, la influencer pidió a todos guardar silencio para aclarar: "Ni vamos a entrar"; y allí se corta el video de todo lo ocurrido, por lo que hasta ahora no se sabe si se trata de una verdad a medias o de una broma pesada para los fans.

Pese a ello, en redes ya hay teorías sobre todo lo que está ocurriendo, especialmente porque el nombre de Karina Torres ha sido uno de los más sonados y esperados como posible participante; sin embargo, hasta ahora la producción del programa no ha confirmado ni descartado su participación.

Lo que sí es un hecho es que Karina Torres fue confirmada como invitada a La Fiesta de los Famosos que se tiene pensada para este domingo a las 18:00 horas, pero algo que hizo crecer los rumores de su llegada es un anuncio hecho por las redes de Canal 5, donde se habría destapado a la influencer como posible participante. ¿El Canal 5 filtró a Karina como participante confirmada? (Foto: YouTube)

La razón de ello es que a través de YouTube ya se tiene lista la transmisión especial de La Fiesta de los Famosos, donde como portada se eligió un collage con todos los 14 participantes de esta tercera temporada, pero justo en el centro también destaca la foto de Karina Torres.

Lo anterior ya se ha colocado como la teoría más fuerte por parte del público, quien asegura que la creadora de contenido sí se uniría como participante de esta tercera temporada y la emoción es grande, ya que su gran amiga Wendy Guevara hizo historia y al colocarse como la favorita, logró ganar la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

"Si entran las 2 imagínense todo el desmadre que harán", "espero no se vayan a voltear y empezar a compararla con Wendy por las frases o actitudes que tengan", "si entra ella creo que va a salir funadísima", "sí van a entrar, pero no como concursantes", "es pudo hype para que veamos la gala", "mejor las dos" y "no se refiere a la fiesta de los famosos? al final dice que no van a entrar", se lee en los comentarios.