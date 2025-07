María Antonieta de las Nieves preocupa por su estado físico al aparecer como 'La Childrina' en programa: "Ya no puede hablar"

La serie Chespirito: sin querer queriendo ha despertado toda una polémica en torno a la vida de Roberto Gómez Bolaños y para las personas que trabajaron con él y ahora no sólo por cosas del pasado, sino también del presente, como es el caso de la actriz María Antonieta de las Nieves.

Pues la querida actriz que dio vida a 'La Chilindrina' acaba de aparecer a los 75 años de edad en un programa en el que habló de su legado y del apoyo que le ofreció a la actriz Paola Montes de Oca, quien la interpretó en la serie biográfica de Chespirito. La novedad y lo que causó preocupación entre los fans fue su estado físico y con una apariencia deteriorada hasta en el habla.

María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca estuvieron como invitadas en el programa peruano Esta Noche y fue allí donde volvimos a ver a la famosa caracterizada como su personaje de 'La Chilindrina', pero lo que más llamó la atención del público fue su apariencia afectada por la edad.

Sus fans incluso aseguran que la actriz ya ni siquiera puede hablar con claridad, por lo que deberían dejarla disfrutar de su vejez. Cabe destacar que la actriz tiene problemas de salud relacionados a la fibromialgia que podrían dar respuesta a su estado actual.

Los fans de la actriz no dudaron en mostrar su preocupación. (Foto: IG @estanocheperu)

Lo anterior dejó comentarios en redes sociales como: "Qué nostalgia verla envejecer más y más", "ya no puede hablar nuestra Chilindrina", "nuestra Chilindrina ya es una persona mayor y aún así se recuperó poco a poco, no es ridiculez que se vista así", "pobrecita, debería estar descansando, todavía trabajando" y "cuiden sus palabras, por favor, no saben cómo pueden afectar a una persona si los llega a leer", escribieron internautas.

María Antonieta de las Nieves de reúne con 'La Chilindrina' de Chespirito: sin querer queriendo

María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca asistieron como invitadas al programa Esta Noche Perú, donde la gran actriz se caracterizó como el icónico personaje de 'La Chilindrina', y en esta oportunidad tuvieron la oportunidad de regalarse algunas palabras, ya que ambas dieron vida a esta niña, una al ser la principal y la otra al caracterizarse en la serie Chespirito: sin querer queriendo.

"Fue el regalo más bello que la vida me pudo dar, muchas gracias por cambiarme la vida, por transformarla por completo, esto es algo que yo nunca me esperé, nunca en la vida y te voy a agradecer el resto de mi vida", dijo Paola a María Antonieta.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves aseguró que cuando se enteró de quién le daría vida en este proyecto quedó impresionada porque había una jovencita muy parecida a ella, pero que cuando la vio caracterizada sintió la necesidad de darle tips para que el parecido en la pantalla chica fuera todavía más grande.

El tierno momento entre las actrices fue sellado incluso con un tierno beso en la mejilla por parte de 'La Chilindrina' a Paola Montes de Oca. Aunque este momento causó lágrimas entre algunos fans de las actrices y del Chavo del 8, el debate pronto se encendió en torno al estado de salud actual de María Antonieta de las Nieves.

Cabe destacar que durante su visita a Esta Noche Perú, se vio a la actriz con aparentes problemas para poder hablar al arrastrar las palabras, el entonar lento e incluso al hacer algunas muecas con la mandíbula. En redes, los fans aseguraron que podría tratarse del uso de implantes dentales, mientras que otros más acusan a efectos naturales de la edad.

Fans de María Antonieta de las Nieves piden dejarla descansar

Luego de su participación, se destapó otra polémica como en la que se han visto envueltas otras figuras del Chavo del 8 como Carlos Villagrán, porque fans aseguran que a sus edades ya no deberían de estar preocupados por trabajar reviviendo a sus personajes más icónicos, sino que deberían de estar descansando.

"Deberían dejarla descansar y no exponerla en TV", "hace unos meses ella podía hablar normal" y "Kiko tiene más edad y no habla así, la señora algo debe tener, se ve muy enfermita", se lee en redes.

Hasta el momento la actriz no se ha posicionado ante los mensajes. (Foto: IG @estanocheperu)

¿María Antonieta de las Nieves qué enfermedad tiene?

María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de 'La Chilindrina', ha revelado que su salud está afectada por fibromialgia, un trastorno que se caracteriza por un intenso dolor musculoesquelético, según explica Mayo Clinic.

En cuento a los síntomas que acompañan esta afección destaca la fatiga, los problemas de sueño, problemas en la memoria y hasta afectaciones en el estado de ánimo; sobre ello los expertos aclaran: "Afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor".

Ahora que la salud de María Antonieta de las Nieves preocupó al presentar problemas para hablar y ciertos movimientos extraños con la mandíbula, merece la pena aclarar que la fibromialgia también puede ocasionar trastornos de la articulación temporomandibular.

Es decir, afectaciones en la articulación que conecta la mandíbula al cráneo, así como a los músculos de la misma zona y que ayudan en movimientos como la masticación; esto puede estar acompañado por dolor, problemas para masticar, chasquidos, bloqueaos, dolor en la cara y oído, dificultad para abrir y cerrar la boca o hacer sonidos con la mandíbula, según detalla MedlinePlus.