La película "El Club Perfecto" genera una nostalgia dosmilera con comedia

Un viaje por la nostalgia de los dosmiles, con la música y tecnología de la época. Así es como el actor Dei Saldaña define la cinta El club perfecto, historia con la que debuta en la pantalla grande y que forma parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

Dirigido por Ricardo Castro y situada en 2007, el filme sigue a un grupo de jóvenes estudiantes de preparatoria que fundan un club con un propósito: robar exámenes para asegurar su paso a la universidad.

“De alguna manera no haber vivido tanto los dosmiles me ayudó a que en la pantalla se vea súper genuino estar experimentando esa época. Es de comedia pero también de encontrar tu identidad y encontrar dónde perteneces”, considera.

El actor relata que para la preparación de los personajes, por ejemplo, la producción les dio celulares de la época para que aprendieran a mover las manos como se hacía en ese tiempo, sin pantallas táctiles como las actuales, sino con teclados pequeños.

Con un elenco que incluye a Ana Layevska, Paulette Hernández y Rodrigo Munguía, entre otros, la cinta tendrá tres funciones en el marco del GIFF, que arrancó este fin de semana. Una será esta tarde en el Teatro Juárez, la segunda el próximo miércoles en Cinemex Luciérnaga, y finalmente el sábado 2 de agosto en el Teatro de la Ciudad. Además, su estreno en salas del país será el próximo 28 de agosto.

“Se siente increíble ir al festival, cuando nos dieron la noticia no lo podía creer porque aparte es una comedia, con un poco de coming of age. Es súper raro y halagador estar compartiendo esto con personas que siempre he admirado, películas de cine independiente, contemplativas, que tienen muchísimo discurso”, dice Dei Saldaña.