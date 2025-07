La Casa de los Famosos EN VIVO: Abelito sorprende como el habitante 15 de "La Casa de los Famosos México"

Tras semanas de rumores, se confirmó que Paolita Suárez sería parte de "La Casa de los Famosos México" como invitada a la fiesta previa al inicio de la nueva temporada. Sin embargo, su ausencia generó gran incertidumbre y fue ella quien aclaró lo ocurrido explicando que no había podido viajar a la CDMX.

"Tuve un problemita ahí, entonces ahorita estoy triste, alegre porque ya me voy, pero triste… me siento muy rara porque yo quería estar allá, pero ni modo, no se pudo, no sé a qué hora llegue. No se dio", explicó.