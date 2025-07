Jennifer López sufre incidente con su vestuario y se le cae en pleno concierto | VIDEO

Jennifer López es una de las grandes estrellas de la industria, se ha ganado el corazón del público con su talento y carisma mostrado en todo momento ante las cámaras. Tal y como ocurrió en uno de sus recientes conciertos, en donde sufrió un incidente con su vestuario cuando la falda que llevaba se cayó en pleno escenario dejando en shock a los asistentes.

La intérprete de “On the Floor” sigue sumando éxitos con su gira “Up All Night: Live in 2025” dejando atrás la polémica que la persiguió por su divorcio con el actor Ben Afleck que puso fin a lo que muchos consideraron una historia de amor digna de Hollywood. Pese a que ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, la cantante se encuentra enfocada en su carrera musical.

JLo tiene incidente con su vestuario en pleno concierto

La “Diva del Bronx”, como también es conocida la artista, se presentó la noche del pasado viernes en el estadio PGE Narodowy de Varsovia, Polonia. Para este show JLo optó por un conjunto de lentejuelas en color dorado que constó de un crop top que iba a juego con su ropa interior y guantes largos que añadieron elegancia, así como una falda de tiras con toques en color blanco y café.

Jennifer López sufre incidente con su vestuario y se le cae en pleno concierto. Foto: Captura de pantalla IG @johnjlover

Aunque Jennifer López es conocida por cuidar hasta el último detalle en sus conciertos, esta vez su vestuario le hizo una mala jugada y ocurrió algo que la tomó por sorpresa, y es que la falda se desprendió y cayó justo cuando se dirigía al público agradeciendo el apoyo dejando al descubierto su ropa interior.

Reacción de Jennifer López se vuelve viral

La también actriz reaccionó con humor y entre risas al incidente que sufrió sobre el escenario, pues aunque al inicio se mostró sorprendida por lo ocurrido pronto recibió ayuda de uno de sus bailarines. Finalmente, decidió quitarse la falda y lanzarla sobre el público.