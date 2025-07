Eugenio Derbez le dedica un mensaje especial para su "hija" que no es Derbez, ¿De quién se trata?

Eugenio Derbez es uno de los más grandes en el mundo del espectáculo en México, pero antes de comenzar su carrera en Hollywood se desempeñó por muchos años en la televisión mexicana, donde realizó una serie de programas con los que se ganó al mundo entero y donde conoció y trabajó con grandes personalidades de la pantalla chica. Ahora, muchos años después, El productor sigue recordando con mucho cariño y afecto a su "hija", pero que no es Derbez.

Para los que no saben de quién estamos hablando es Regina Blandón, quien compartió muchos años en el inicio de su carrera junto a Derbez. Los famosos fueron padre e hija en la Familia P.Luche, por lo que Eugenio todavía recuerda a la histrionisa como si fuera su heredera, esto a pesar de no llevar el apellido. El comediante que le dio vida a 'Ludovico P.Luche' no se olvida del cumpleaños de su "hija" y le manda un emotivo mensaje.

Regina Blandón cumplió 35 años el pasado 25 de julio, por lo que Eugenio se hizo presente en redes sociales para mandarle un emotivo mensaje de cumpleaños. El actor no se olvida de aquellos años y aventuras que vivieron juntos cuando eran padre e hija en la Familia P.Luche, por lo que le dejó una sentidas palabras a la actriz que le dio vida a 'Bibi P.Luche'.

Regina Blandón cumplió 35 años el pasado 25 de julio (IG: reginablandon)

El emotivo mensaje de Eugenio Derbez a Regina Blandón

El actor y comediante aprovechó su cuenta de Instagram para dejarle unas bonitas palabras a quien fuera su hija durante muchos años en la televisión mexicana. Regina, quien interpretaba a 'Bibi P.Luche', cumplió 35 años el pasado 25 de julio y su "papá" en televisión no se olvidó de dejarle un mensaje.

"¡Ay, Regina Blandón! ¿Por qué no puedes tener una fiesta normal? ¡Feliz cumpleaños!", escribió Eugenio en sus redes sociales recordando la típica frase que usaba en el programa que realizaban juntos.

La felicitación de Eugenio Derbez a Regina Blandón (IG: ederbez)

Este mensaje en Instagram llegó acompañado de un video en el que recordó el episodio en el que festejaron los 15 años de 'Bibi P.Luche'. En el clip se recuerdan muchos detalles de aquella fiesta en la que nada salió como se esperaba la cumpleañera, comenzando porque se realizó en un taller mecánico.

Regina sin pensarlo reacción a la publicación con un corto, pero sentido mensaje donde confirmó que es su papá y lo mucho que lo adora. "Te adoro, papá mío", escribió en la publicación del comediante. El otro comentario que aparece es el de Consuelo Duval, quien es la mamá de Bibi P.Luche. La actriz sólo le deseó un feliz cumpleaños a su "hija" entre risas, aplausos y corazones.