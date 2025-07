Steve Aoki anuncia el nacimiento de su primer hijo justo el día en el que celebra su aniversario de bodas

El reconocido DJ y productor musical Steve Aoki, uno de los nombres más influyentes de la música electrónica a nivel mundial, anunció el nacimiento de su primer hijo, a quien ha nombrado Rocky77. La llegada del bebé el pasado 25 de julio coincidió con una fecha particularmente simbólica para Aoki y su esposa, la rusa Sasha Sofine: su aniversario de bodas.

Cabe recordar que fue durante un concierto en Dubái, el 25 de enero de 2025, donde Aoki sorprendió al público con este emotivo anuncio. En medio de su set, invitó al escenario a su esposa, Sasha Sofine, y declaró: “¡Esta es mi esposa y vamos a tener un bebé!”. La multitud estalló en gritos mientras Sasha saludaba sonriente a los asistentes desde el escenario.

La revelación del sexo del bebé no fue menos espectacular, pues en un gesto típicamente Aoki, Sasha estampó un pastel blanco en su cara, revelando en su interior glaseado azul. Al instante, una explosión de confeti azul y humo selló el momento. “¡Es un niño!”, gritó el DJ. El video acumuló más de 15 millones de reproducciones en Instagram y TikTok en menos de 48 horas.

Steve Aoki anuncia el nacimiento de su primer hijo

"¡Rocky77 ha llegado! Ya estamos completamente enamorados de él", escribió Aoki en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 11 millones de seguidores. "Aún más especial es que podemos celebrar el nacimiento de nuestro hijo el mismo día de nuestro aniversario. Llegó por sorpresa, en su propio tiempo, ya escribiendo el primer capítulo de su vida. ¡Que comiencen las aventuras!"

Steve Aoki expresó en múltiples entrevistas su deseo de formar una familia, pero reconocía que su carrera dificultaba este paso. En conversación con The Guardian en 2022, comentó: "Mi vida ha estado siempre en modo turbo. Estoy en constante creación, pero también he sentido la necesidad de encontrar un equilibrio. Tal vez ser padre sea la única experiencia que aún no he remixado".

La llegada de Rocky77 marca precisamente ese giro en su vida ya que fuentes cercanas al artista confirmaron al medio Billboard que Aoki planea reducir significativamente su carga de trabajo para el resto de 2025 y 2026, enfocándose en proyectos más selectivos y estables desde su residencia en Nueva York.

Por otra parte, el nombre del bebé llamó la atención por su singularidad, pero existe una gran explicación detrás de ello; en una entrevista concedida en 2023 a Rolling Stone, Aoki expresó su afinidad por el número 77, que considera un símbolo de renovación espiritual y energía cósmica, influenciado por su interés en el misticismo oriental y la numerología. Mientras que el nombre Rocky rinde homenaje a su padre, Hiroaki "Rocky" Aoki, inmigrante japonés que fue no solo un empresario exitoso, sino también un atleta olímpico y un amante de las artes.

¿Quién es la esposa de Steve Aoki?

A diferencia de Aoki, Sasha ha mantenido un perfil público mucho más discreto; nacida en San Petersburgo, Rusia, en 1994, emigró a Estados Unidos con su familia en su adolescencia. Se graduó con honores en Bellas Artes y Comunicación Visual por la Universidad de Columbia, Nueva York, según confirmó una nota del portal académico Columbia Spectator.

Además de su formación artística, Sasha desarrolló una carrera como atleta, practicando remo, tenis y voleibol durante su juventud. Actualmente, se desempeña como creadora de contenido especializada en bienestar integral, nutrición, yoga y salud mental; sus publicaciones en redes sociales se enfocan en promover un estilo de vida equilibrado desde una perspectiva científica, en colaboración con expertos en medicina funcional y nutrición deportiva.

La pareja contrajo matrimonio en julio de 2024 en una ceremonia íntima celebrada en la costa adriática de Montenegro, una elección que refleja su deseo por mantener su vida personal alejada del espectáculo mediático. Según "Hello! Magazine", la boda tuvo lugar en un viñedo privado de la región de Kotor, con apenas 50 invitados, entre ellos familiares cercanos y amigos del ámbito artístico y empresarial.