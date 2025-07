Productor de "Aventurera" acusa a Juan Osorio de deberle 10 millones de pesos | VIDEO

El escándalo vuelve a sacudir al mundo del espectáculo mexicano. En una impactante revelación durante el programa de Javier Ceriani EN VIVO, el productor Rafael Portillo lanzó una grave acusación contra su colega, Juan Osorio, señalándolo de deberle millones de pesos por su participación en la icónica obra musical "Aventurera". La polémica declaración puso en el ojo del huracán las finanzas y manejos del reconocido productor de Televisa.

Rafael Portillo, figura clave en la producción de "Aventurera" en diversas etapas, no se anduvo con rodeos. Afirmó que invirtió una considerable suma de dinero, específicamente medio millón de dólares, en la puesta en escena, y que Osorio, hasta la fecha, solo le regresó una ínfima parte.

"No recuperé ni un peso y me bloqueó de todas las redes sociales. Me vio la cara. Es mi compadre, padrino de mi hija, más que nada pensé que era mi amigo, es lo que más me duele. El dinero va y viene, la amistad eso sí te deja marcado", dijo en el programa