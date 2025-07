Persona de producción de Hoy habla mal de Andrea Escalona y esta fue su reacción

Una vez más el nombre de Andrea Escalona está involucrado en polémicas, pues, todo parece indicar que la conductora de Hoy no es del agrado no solo del público sino también de algunos integrantes de la producción del programa matutino de Televisa.

Y es que, para nadie es un secreto que la presencia de Andrea Escalona en el programa Hoy ha sido duramente criticada, pues, usuarios de redes sociales y el público han asegurado en diversas ocasiones que solo está por que es “hija y sobrina de…”,sin embargo, en esta ocasión las críticas vinieron presuntamente por parte de alguien de la producción del programa Hoy.

En una entrevista para varios medios de comunicación, reporteros que estaban presentes cuestionaron a Andrea Escalona, Andrea Legarreta y Andrea Rodríguez sobre los audios que se filtraron durante una transmisión en vivo en el que presuntamente alguien de la producción habría hablado mal de “La Escalona” como también es conocida.

Ante este cuestionamiento, las tres Andreas mostraron un rostro de desconcierto, pues, según ellas no sabían de los comentarios que se habían filtrado en vivo, sin embargo, la productora del programa Hoy aseguró que su hija Paulina es la que lleva las redes sociales de la emisión matutina, por lo que se le hace raro que alguien de la producción hablara mal de su sobrina Andrea Escalona.

Por su parte, Legarreta quiso tranquilizar la situación asegurando que no se podía opinar al respecto, pues, no habían escuchado los presuntos audios filtrados, sin embargo, Escalona reaccionó respecto a los malos comentarios que supuestamente habrían hecho de ella.

“Mira, ojo, no soy monedita de oro, no les caigo bien a todo el mundo, hay a gente que les puedo caer bien o mal…Si les caigo gorda, bueno, no pasa nada, pero no sé qué pasó”, aseguró Escalona