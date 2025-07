¿Murió Eduardo Manzano “El Polivoz”?, su hijo Eduardo Manzano Jr hace publicación | VIDEO

Ayer en la noche se volvió tendencia en redes sociales el nombre del actor y comediante mexicano Eduardo Eugenio Manzano Balderas, mejor conocido como Eduardo Manzano, ya que se dio a conocer su muerte a los 87 años de edad. En breve, numerosos usuarios reaccionaron a la noticia con mensajes de despedida, lamentando el deceso del ícono de la comedia mexicana.

La noticia siguió escalando e incluso se volvió motivo de debate en Twitter -red ahora llamada X-, así que Eduardo Alfonzo Manzano Martínez, mejor conocido como Lalo Manzano Jr., realizó una publicación en sus redes sociales oficiales con la que desmintió la muerte de su papá.

A través de un en vivo, Eduardo Manzano II reaccionó a los comentarios de seguidores de Eduardo Manzano, quienes le dijeron “acaba de salir la noticia (de muerte) de sus papi”. Ante esto, el hijo del comediante mexicano simplemente dijo lo siguiente

“Gracias a Dios, es mentira. Pues sí, estamos expuestos a eso, realmente, a que nos hagan tantas historias falsas, que, bueno, qué les digo”.

#ÚltimoMomento | Lalo Manzano JR, comediante e hijo de Eduardo Manzano "El Polivoz", desmintió en una transmisión en vivo en sus redes sociales, los rumores del deceso del querido actor quien interpretó a personajes como el Wash and Wear, Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas y más pic.twitter.com/pVKrf1rY85 — Veracruz Noticias (@veracruznotiof) July 26, 2025

Por qué en redes se volvió viral Eduardo Manzano “El Polivoz”

Lalo Manzano Jr. no ahondó en la noticia falsa de la muerte de Eduardo Manzano “El Polivoz” e incluso en su cuenta de Instagram compartió un mensaje de aliento acerca de la importancia de hacerle caso al corazón, ya que expresó “sigue tu corazón. Les comento que venía caminando y me encontré este bello arco de colores y dije ‘por qué no me tomo una foto aquí’. Me gustó mucho y, aunque los de la tienda se me quedaron viendo medio raro, no me importó. ¿Moraleja? Aprovechas las oportunidades (...)”.

Además, previo a la noticia falsa de la muerte de su padre, Eduardo Manzano II le dedicó un mensaje al comediante para decirle que es su persona favorita; además, destacó su rol como padre porque lo consideró un maestro y también su inspiración.

“¡TÚ ERES MI PERSONA FAVORITA! Los padres suelen ser nuestro grandes maestros y en mi caso, aparte de eso, mi gran inspiración. Les comparto con todo amor esta imagen en la que claramente se percibe el gozo que me provoca estar a lado de mi confidente, amigo, maestro y amado padre”.



El nombre de Eduardo Manzano, así como su apodo de “El Polivoz”, ganó popularidad en redes sociales la noche de ayer porque medios de diversos estados del país empezaron a hacer publicaciones para lamentar su muerte; por ejemplo, en la cuenta Twitter de Conexión 29 TV (@Conexion29) se lee “#ÚltimaHora | Fallece Eduardo Manzano. Hoy el mundo del espectáculo despide a una leyenda del humor mexicano. Eduardo Manzano, actor y comediante inolvidable, nos deja un legado de risas y talento que marcó generaciones”.

¿Quién es Eduardo Manzano “El Polivoz”?

Las publicaciones no demoraron en ganar fuerza en redes sociales, ya que Eduardo Manzano “El Polivoz” tiene una carrera sólida en México. No sólo es actor, sino comediante y es un referente para las nuevas generaciones. Es conocido por su trabajo en Los Polivoces en el que le dio vida a Arnoldo López y trabajó junto a Enrique Cuenca. También es conocido por su participación en la serie televisiva “Una familia de diez”, que está al aire desde 2007.