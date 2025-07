La Casa de los Famosos México 3, ¿dónde y a qué hora ver el estreno?, filtran al primer eliminado

Estamos a tan solo unas horas de que comience de manera formal la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, reality show que promete una vez más ser el más visto de nuestro país, y en el que los habitantes serán los protagonistas de polémicas, peleas y grandes momentos que robarán la risa y el corazón de millones de personas.

El primer rumor con el que comienza esta nueva edición es respecto a sus participantes, pues, aunque en una conferencia de prensa los conductores de La Casa de los Famosos México, aseguraron que serán solo 15 habitantes, sin embargo, mucho se ha rumoreado que habrá un famoso más y se trata nada más y nada menos que de Abelito, un influencer de talla baja.

Pero, sigue leyendo esta nota, pues no solo te daremos los datos exactos para que disfrutes del estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, sino que también compartiremos los nombres de los posibles nominados y el presunto primer eliminado de esta temporada.

¿En dónde y a qué hora ver el estreno de La Casa de los Famosos 3?

El fenómeno televisivo que atrapó a millones regresa con una nueva edición cargada de expectativas, polémicas anticipadas y, como era de esperarse, filtraciones que ya están encendiendo las redes sociales. La Casa de los Famosos México 3 llega a las pantallas este domingo 27 de julio, en punto de las 20:30 horas, a través de Las Estrellas y ViX, en una gala de estreno que promete dar mucho de qué hablar desde el primer minuto.

Hasta el momento, 14 celebridades han sido confirmadas como habitantes oficiales. Entre ellas hay figuras que ya han probado las mieles de la fama, así como talentos emergentes que buscarán conquistar al público desde la primera semana. La lista incluye nombres de famosos como Facundo, Ninel Conde, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Olivia Collins, Mariana Botas y Mar Contreras. A ellos se suman otras personalidades de diferentes ámbitos: el influencer Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Shiky, El Guana, Adrián Di Monte Priscila Valverde, por mencionar algunos.

¿Filtran a los nominados y el primer habitante en salir de La Casa de los Famosos 3?

A tan solo unas horas de su arranque oficial, las redes están inundadas de rumores, apuestas y teorías conspirativas. El reality, que ya se ha convertido en uno de los programas más comentados de la televisión mexicana, arranca su tercera temporada en medio de una ola de spoilers que aseguran conocer incluso al primer eliminado, algo que, de confirmarse, rompería con todo el suspenso planeado por la producción

Como ya es costumbre con este tipo de formatos, los spoilers no se hicieron esperar. Desde hace algunos días circula en redes como X y TikTok una supuesta lista con los eliminados semana a semana. Aunque la producción no ha confirmado ni desmentido estos rumores, los usuarios no han tardado en debatir su veracidad.

De acuerdo con esta filtración, Dalilah Polanco sería la primera en ganar el reto del líder, lo que le otorgaría inmunidad en la semana inaugural. Entre los primeros nominados figurarían Facundo, Adrián Di Monte, Olivia Collins, Shiky y Aarón Mercury. Y sería este último, el joven influencer, quien saldría expulsado de la casa en el primer domingo de eliminación.

Sin embargo, esto es tan solo un rumor, pues en varias cuentas dedicadas a La Casa de los Famosos al cuestionar a los seguidores del reality sobre las preferencias sobre los habitantes más y menos queridos, los que menos fandom los apoya según la cuenta de Instagram @tvfamaymas son Priscila Valverde, Olivia Collins y Adrián Di Monte, por lo que si salen nominados podrían ser ellos alguno de los eliminados.

Foto: Instagram @tvfamaymas

Mientras que, los que cuentan con mayor apoyo del público que sigue la cuenta antes mencionada son: Facundo, Mariana Botas, Dalilah Polanco, El Guana y Ninel Conde. Esto quiere decir que al salir nominados estos famosos muy probablemente, serán salvados por el público.