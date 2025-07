Karla Panini asegura que tuvo una última llamada con Karla Luna en donde se pidieron perdón: "no la extraño"

Por más de una década, Karla Panini y Karla Luna conformaron una de las parejas cómicas más queridas de la televisión mexicana. Su proyecto conjunto, "Las Lavanderas", cautivó a millones de televidentes con su humor irreverente, lenguaje popular y una química que parecía inquebrantable.

Sin embargo, el 2014 marcó el inicio de una tormenta mediática que eclipsó por completo sus carreras, tras revelarse que Panini mantenía una relación sentimental con Américo Garza, entonces esposo de Luna y padre de sus dos hijas. Este acontecimiento no solo provocó la ruptura profesional de "Las Lavanderas", sino que también desató uno de los escándalos más sonados en la farándula latinoamericana reciente, siendo replicado incluso por medios internacionales.

La situación se volvió aún más delicada al considerar que Karla Luna enfrentaba una segunda batalla contra el cáncer cervicouterino, enfermedad que finalmente le costaría la vida el 28 de septiembre de 2017. Para muchos seguidores, este hecho incrementó el rechazo hacia Panini, señalada públicamente como "la mujer que traicionó a una moribunda".

Karla Panini habla de la última llamada que tuvo con Karla Luna antes de morir

A casi una década de aquella ruptura, Karla Panini ha decidido hablar sobre lo que, según ella, fue la última conversación significativa que mantuvo con Karla Luna. En entrevista reciente con el periodista Miguel Ángel Cantú para el canal Multimedios, Panini aseguró que esa llamada telefónica fue un momento de reconciliación emocional entre ambas.

Hubo una última llamada que, también, hasta ahí voy a dejar, en la que hablamos mucho las dos. Nos pedimos perdón en muchas cosas. Tuvo que ser por llamada porque estaba en una situación delicada, no se podía mover y en llamada hicimos varias cosas muy lindas... Ella se fue en paz, ella totalmente se fue en paz y me dejó y nos dejó en paz, dijo Karla Panini.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre el contenido de la conversación, la comediante insistió en que esa llamada fue suficiente para cerrar un ciclo emocional. Sus declaraciones, sin embargo, han provocado escepticismo en una parte del público, que la acusa de intentar "limpiar su imagen" justo cuando las redes sociales siguen recordándole su pasado.

¿Karla Panini extraña a Karla Luna? Su respuesta revive debate en redes

Uno de los temas más comentados en redes sociales es si Karla Panini siente nostalgia o arrepentimiento por la pérdida de Karla Luna, pues en varias ocasiones ha evitado abordar este tema. Sin embargo, durante la misma entrevista dijo firmemente que no ya que podía verla reflejada en las hijas que tuvo con Américo Garza, razón por la cual se volvieron su prioridad junto a sus otros hijos.

No la extraño porque aquí está. La veo (en sus hijas con Américo Garza). Tengo una linda sensación cuando la veo en sus hijas y por eso las cuido porque tengo una misión más importante que todo lo que digan allá afuera, sentenció.

Finalmente, Karla Panini también abordó su relación actual con Américo Garza, reiterando que no se arrepiente de haberse enamorado ni de casarse con él: "No me arrepiento ni de estar enamorada de mi esposo, ni de haberme enamorado de mi esposo, ni de haberme casado con mi esposo. Para mi esposo siempre fui su novia, siempre fui la persona con la que se quiso casar, él también para mí", declaró a pesar de las críticas.