Jorge Gil revela nuevos detalles del asesinato de Paco Stanley: “me salpicó su sangre” | VIDEO

Ya han pasado 25 años desde aquel trágico 7 de junio del 1999, cuando la televisión mexicana y todo nuestro país se vistió de luto tras el brutal asesinato de uno d elos íconos de la pantalla chica, nos referimos a Paco Stanley quien era una de las figuras más importantes del gremio artístico.

En ese momento Paco Stanley triunfaba con su programa “¡Pacátelas!” transmitido a través de la señal de TV Azteca, junto con Paco figuraban otros dos elementos importantes, Mario Bezares y Jorge Gil quienes eran parte importante de esta emisión. Hoy a poco más de 25 años de la tragedia, Jorge Gil rompió el silencio y reveló detalles nunca antes contados sobre el momento en que asesinaron al famoso conductor.

En una breve entrevista con varios medios de comunicación, Jorge Gil quien fuera amigo y colaborador cercano de Paco Stanley, habló abiertamente del suceso que cambió su vida: el asesinato del conductor de “¡Pacátelas!”.

Al cuestionarlo sobre si es que estaba de acuerdo en como fue retratado en la serie inspirada en la muerte de Paco Stanley dijo no estar muy de acuerdo y recordó que para quienes deseen saber más él hace varios años escribió una crónica de lo que sucedió aquel día, además confirmó estar alejado completamente de todos los involucrados.

Pese a lo anterior, Jorge Gil compartió que las autoridades y los médicos no podían creer como pudo sobrevivir a un ataque de esa magnitud en donde de los 6 disparos que dieron en su contra solo dos impactaron su cuerpo, en la pierna y el pie; ya en este tema, Gil reveló que él vio el momento exacto en que las 4 balas impactaron la cabeza de Paco Stanley.

“(¿Tu lo viste morir?) No solo eso, me salpicó su sangre…viene la primera bala en su cabeza, yo me quedo en shock porque nunca me han asaltado pero bueno, me han balaceado, viene el segundo tiro en su cabeza, viene el tercer tiro en su cabeza, para esto, el segundo tiro moja el techo de la camioneta (de sangre) Lincoln Navigator y me baña de sangre de Paco y ahí reacciono yo y digo viene el cuarto, efectivamente viene el cuarto en la cabeza de Paco Stanley, el quinto es para mi y el sexto también”, contó Jorge Gil

Tras compartir este relato, Gil asegura que fue una situación completamente demoledora para él, pues, ver morir a alguien es muy feo, y al ser cuestionado si es que ha llevado algún tipo de terapia, el expresentador aseguró que su familia y su fe en Dios han sido su fortaleza para seguir adelante.

Al ser cuestionado sobre si ha tenido algún acercamiento con Paul Stanley, Gil aseguró que no, ya que sería muy triste contarle lo que sucedió el día del ataque, y respecto a Mario Bezares, Jorge Gil reveló que su excompañero nunca le habló luego del ataque y que incluso ni siquiera el día de la tragedia se acercó a ver lo que sucedió.

“Pues él (Mario Bezares) no me habló ni al hospital después de eso, o sea no sólo no salió del baño, jamás puso un pie si estamos aquí todos y de repente digo, pero el problema es verdaderamente sus necesidades y se queda hoy es una balacera, pues mínimo sale saber qué pasó, nunca me ha salido y yo no sé porque además yo no lo voy a juzgar, yo creo que él ya se le juzgó su condena, es muy feliz con su familia, y pues yo lo único que le deseo es paz y armonía y es suficiente con eso”, finalizó Jorge Gil