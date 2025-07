Horacio Pancheri reacciona al repudio contra “Lady Racista” y asegura que los argentinos “tenemos el tabú de ser arrogantes”

El actor y modelo argentino Horacio Pancheri, de 42 años de edad, reaccionó al repudio que enfrenta su compatriota Ximena “N”, quien es llamada “Lady Racista” tras agredir a un policía en Ciudad de México (CDMX), donde ambos están establecidos, y expuso que no está de acuerdo con su comportamiento y agregó que los argentinos tienen un tabú de ser “arrogantes”, “soberbios” y “engreídos”.

Horacio Pancheri compartió su postura ante el caso de “Lady Racista” durante una entrevista que concedió para el programa “Chismorreo”, ya que fue cuestionado acerca de la polémica que ayer 25 de julio se reavivó porque la modelo fue agredida tras salir de su primera audiencia en CDMX, como informamos. De entrada, el protagonista de “Un camino hacia el destino” (2016) recordó que Ximena “N” es argentina, pero vive en México desde hace 35 años”.

Pese a esto, el modelo dijo que esto no justifica el actuar de Ximena “N”, así que consideró que debería contemplar pedir disculpas; sin embargo, añadió que él no es nadie para decir qué debe de hacer, ya que esa es una decisión que sólo está en manos de ella.

Asimismo, Horacio Pancheri aseguró que se ha dado cuenta de que los argentinos suelen ser considerados “arrogantes”, “soberbios” y “engreídos”, pero añadió que esto igual sucede con extranjeros de otros países porque siempre hay tanto gente que es un “amor”, así como aquella es “mal educada”.

“No te voy a mentir, tenemos ese concepto, ese tabú, del argentino, por qué es así el argentino. Y yo decía ‘por qué es así el argentino, no sé…’. A medida que te van conociendo, le caes bien a la gente o hay gente a la que no le caes bien, pero sí tenemos ese tabú como argentinos de que llegamos a un lugar y somos arrogantes, soberbios, engreídos, no todos, algunos sí y otros no, pero hay otros extranjeros de otros países que son iguales, son un amor de persona o son gente mal educada, como todo el mundo”.