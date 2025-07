El día que la ex novia de Javier Hernández estuvo al borde de la muerte y Chicharito la abandonó | VIDEO

En medio del escándalo que envuelve al futbolista Javier "Chicharito" Hernández por sus palabras acerca del papel de las mujeres en la sociedad, las redes sociales revivieron lo polémica que fue su relación con una periodista española cuando llegó a jugar con el equipo Merengue de España, el Real Madrid, mismo que terminó con una presunta infidelidad del deportista, así como muchos rumores que le dieron mala fama en Europa.

La relación entre Javier "Chicharito" Hernández y la periodista Lucía Villalón, que alguna vez fue un romance de alto perfil, terminó en medio de una considerable controversia. Se conocieron mientras él jugaba para el Real Madrid y ella cubría al equipo, haciendo pública su relación en marzo de 2015. Compartían su amor abiertamente en redes sociales, e incluso se hablaba de planes de boda, consolidando una imagen de pareja enamorada ante los ojos del público.

El punto de quiebre y la polémica surgieron a finales de 2016, cuando Lucía Villalón fue hospitalizada de urgencia debido a un neumotórax. Ella reveló que, durante este difícil período, Chicharito no le brindó el apoyo esperado, sintiéndose "abandonada" en un momento crucial para su salud.

"Como todas las parejas, al final tienen parejas. Yo tuve una enfermedad muy grave, me tuvieron que operar del pulmón, pues él no estuvo a mi lado lo que me habría gustado, me sentí muy sola y pues se tuvo que terminar", fue lo que dijo Lucía Villalón.

Esta falta de acompañamiento, según Lucía, fue el detonante principal de la ruptura. La situación se agravó aún más cuando, poco después de terminar su relación, Chicharito fue visto en París con la actriz Camila Sodi, lo que desató especulaciones de infidelidad y una fuerte ola de críticas hacia el futbolista. Esto fue lo que dijo en una entrevista con el programa Un Nuevo Día en ese entonces:

"Tendrás que preguntárselo a él. Yo de eso no tengo absolutamente ni idea, ya te digo, pregúntale a ellos. Sí (le pregunté si había otra), me dijo que no. Cada uno se retrata por sus actor, ahí están las cosas. Yo no tengo nada de qué esconderme ni de qué arrepentirme, hice las cosas bien con mis errores como tendrán todos, pero yo no me siento humillada por nada. No creo (que vuelva con él)"