Confirman la fecha de estreno del documental de Florinda Meza por Amazon Prime | DETALLES

A escasas dos semanas de su esperado lanzamiento en YouTube, Javi Domz, director del documental sobre Florinda Meza, ofreció una entrevista reveladora en el programa de Javier Ceriani, desgranando detalles inéditos del proyecto que promete cautivar a la audiencia. Con la promesa de un material exclusivo y una perspectiva "más honesta" de la vida de la icónica actriz, Domz anticipa un impacto significativo en la percepción del público.

El director destacó que el documental, que se estrenará inicialmente en YouTube, será un "capítulo" enriquecido con fotos inéditas del archivo personal de Florinda Meza. "Será un regalo muy bonito para el público," afirmó Domz, enfatizando la inclusión de imágenes de su vida de casada con Roberto Gómez Bolaños, así como de sus padres, material que, según él, "no encontrarán en ninguna otra parte de internet."

Domz abordó la controversia generada por la representación de Florinda Meza en otras producciones recientes, como la serie biográfica de Chespirito. El director fue enfático al señalar las inconsistencias: "He estado leyendo los libros, y lo que ustedes están viendo en la serie, no es Florinda, no encajan las fechas, no encaja en el libro de Chespirito ni en el de María Antonieta de las Nieves, es un personaje dramatizado". Ante esto, Domz dejó claro que la propia Florinda Meza "tomará sus acciones si eso le nace", y confía en que el documental permitirá a la audiencia "sacar sus propias conclusiones cuando vean los videos, fotos y fechas".

¿Cuándo y dónde se estrena el documental de Chespirito?

El proyecto, que lleva cuatro años en desarrollo, tuvo un giro inesperado en su lanzamiento. Si bien inicialmente se pensaba estrenar entre agosto y septiembre con los ocho capítulos de corrido, la sincronización con el final de otras producciones fue una coincidencia, no algo planeado. "Curiosamente embonó con el final de ellos y el estreno de nosotros, no fue algo planeado, nosotros tenemos muchos años preparándolo", explicó Domz.

Además de su lanzamiento en YouTube, el documental de Florinda Meza llegará a Amazon Prime en la segunda semana de agosto, expandiendo su alcance a "más de 280 territorios a nivel mundial". Javi Domz anunció planes de visitar varios países para presentar el proyecto, incluyendo Brasil, Chile, Perú, Colombia y México, con la esperanza de llegar también a Estados Unidos. "Ojalá que les guste, que hagan sus propias comparativas, pueden verla desde una perspectiva más honesta, más relajada," expresó el director, recordando que Florinda Meza los recibió en su casa "en un ambiente muy relajado".

Finalmente, Domz subrayó la emotividad del contenido, revelando que el documental abordará "muchos detalles de Chespirito", el matrimonio de la pareja y "las claves para durar 40 años de casados", momentos que lo conmovieron profundamente: "a mí me hacía llorar, me ponía la piel chinita". Un punto crucial del documental será el relato íntimo de Florinda Meza sobre "cómo vive los días después de haber perdido el amor de su vida".