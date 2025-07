Claudia Lizaldi rompe el silencio sobre acusaciones de fraude en su contra: "un chisme se puede convertir en delito" | VIDEO

La conductora Claudia Lizaldi se encuentra en el centro de una controversia legal y mediática en México, enfrentando serias acusaciones de fraude. El caso, ligado a un proyecto de centro holístico en Mérida, Yucatán, escaló rápidamente, con la presentadora lanzando una enérgica defensa, anunciando acciones legales por difamación.

La polémica se desató con la denuncia de una inversionista anónima. La mujer asegura que entregó una considerable suma de dinero para el desarrollo de un centro holístico denominado "Casa Consciente", un proyecto en el que Lizaldi participó durante su residencia de aproximadamente cinco años en la capital yucateca.

Según la acusación, la conductora se retiró del proyecto tras recibir los fondos, incumpliendo los acuerdos pactados sin que la inversionista obtuviera el retorno de su capital. Fuentes cercanas a la denunciante citan supuestas respuestas de Lizaldi como: "Hermana, eso es terrenal. Nosotras estamos en otro plano", cuando se le solicitaba formalizar el acuerdo.

View this post on Instagram

La mudanza de Claudia Lizaldi de Mérida a la Ciudad de México coincidió con la aparición de estas acusaciones, lo que alimentó especulaciones sobre un posible escape. Incluso, trascendió extraoficialmente que la conductora fue expulsada del Country Club de Mérida tras una colecta de firmas en su contra.

Sin embargo, Claudia Lizaldi rechaza categóricamente todas las imputaciones. En diversas declaraciones públicas, la presentadora niega haber huido o estar involucrada en fraude alguno. Atribuye su mudanza a la Ciudad de México a motivos estrictamente personales y profesionales, desvinculándola por completo de cualquier irregularidad financiera.

En una contundente respuesta a lo que considera una "campaña de difamación", Lizaldi, asesorada por su abogado, el licenciado Alfonso Arnaez Ostos, inició un proceso legal. Se confirmó la interposición de una denuncia penal por difamación y una demanda civil por daño moral contra los responsables de difundir lo que ella califica como información falsa, incluyendo a medios digitales de Yucatán.

Lizaldi sugiere que detrás de estas acusaciones podría existir una "guerra sucia" o incluso una "venganza" personal, aludiendo a la posible participación de una conocida y, en sus palabras, una "exnovia". La conductora expresa su total confianza en el sistema judicial mexicano, afirmando que llegará "hasta las últimas consecuencias" para limpiar su nombre y defender su reputación. "No debo nada a nadie", sentencia.

Ahora, apareció en las redes sociales de diversos medios locales donde Claudia apareció con el objetivo de dar la cara, fue ahí donde aseguró que no se quedará con los brazos cruzados. Aseguró que gracias a que en Yucatán es denunciable lo que pasó, ella está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.

"Como se debe tomar la difamación y daño moral, yo sí tengo una denuncia puesta. Hay cosas que no debemos permitir, a pesar de ser personas públicas y estar sujetos a que hablen de nosotros, que te tiren hate y todo eso, bueno, tengo 27 años en esto, pero creo que cuando ya llega tan lejos, en busca de sentar un precedente, dije que esta vez no lo iba a dejar pasar. Está en curso el tema penal y civil porque sí es serio. La gente no dimensiona que un chismecito que parece curioso, sin citar fuentes o personas ni nombres, hay chismes que se convierten en delito y lo voy a perseguir, no solo por mí, yo no le debo nada a nadie"