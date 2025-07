A 40 años del estreno de "Volver al Futuro", Claudia Wells visita Heraldo Radio | ENTREVISTA EXCLUSIVA

Son pocas las películas que logran trascender en la historia del cine y "Back to the Future" (Volver al Futuro) es una de ellas; estrenada en 1985, dirigida por Robert Zemeckis, y protagonizada por Michael J. Fox con Christopher Lloyd, la cinta no solo marcó una generación, sino que dejó una huella imborrable en la cultura pop global.

No obstante, la película no sólo es recordada por la historia que hizo soñar a millones de personas alrededor del mundo, sino que este 2025 se encuentra celebrando su cumpleaños número 40, aunque se dice fácil, resulta un mérito aún más grande en una era donde la cultura de la inmediatez nos hace olvidar los clásicos que cimentaron el cine que conocemos hoy en día.

Para celebrar este aniversario, El Heraldo Radio tuvo el honor de recibir en cabina a la icónica Claudia Wells, quien dio vida a Jennifer Parker, la novia de Marty McFly en la primera entrega de la trilogía. En una entrevista exclusiva, la actriz compartió recuerdos íntimos del rodaje, reflexiones sobre su legado en el cine y cómo su vida ha sido transformada por este fenómeno cinematográfico que, 40 años después, sigue emocionando a nuevas y viejas audiencias.

Aunque el tiempo vuela, "Back to the Future" permanece

Claudia Wells se encuentra en México como parte de las celebraciones de la cinta, por lo que una de las preguntas obligadas fue su experiencia en tierras aztecas. Visiblemente emocionada, Wells dijo con mucho entusiasmo que se siente enamorada de este país: "¡Ya soy una chica mexicana!".

Claudia Wells visitó las cabinas de El Heraldo Radio en una entrevista exclusiva por los 40 años de "Back to the Future".

Fotografía: Instagram/@theclaudiawells

Y es que para la actriz de 59 años resulta impresionante saber que pasaron 40 años desde que la primera entrega de "Back to the Future" vio la luz; "es impresionante como el tiempo vuela", sentenció Wells durante la entrevista, comentario que fue recibido con risas debido a la premisa de esta cinta clásica.

Siempre digo que es muy divertido porque no tengo noción del tiempo [...] Entonces para mí, 10 años van rapidísimo y he vivido una gran vida en esos 40 años, pero es como si no hubiera pasado el tiempo, explica Claudia Wells.

Si bien, dentro de la película hay muchas escenas inolvidables, Wells afirma que una anécdota en particular que no sale de su memoria, pues resulta sólo tuvo que hacer una audición para el papel. Esto es sumamente extraño porque recuerda que eran cientos las mujeres actrices que buscaban quedarse con el papel de la legendaria Jennifer Parker y quizás esto también haya tenido que ver con el destino ya que durante la entrevista reveló que su hermana se llama Jennifer y su madre ha usado ese nombre para ella muchísimo antes de que se convirtiera en la estrella de la película.

Estoy muy agradecida de haber estado en esa película porque ahora tengo la oportunidad de tener este tipo de experiencias [...] Es imposible imaginar que cada año hay más fans (de la película) y voy a tener el año 2026 para seguir viajando. Es extraordinario, sentencia la actriz.

Claudia Wells y la pasión por la actuación que no se desvanece

Para las y los espectadores, resulta impresionante ver cómo se desarrolla cada escena de "Back to the Future", pero todo cambia cuando se vive desde dentro. Aunque hay momentos en la cinta que marcaron para siempre a las y los actores involucrados, Wells afirma que su pasión por la actuación no le permite señalar algún instante que pueda catalogar como "favorito", pues hacerlo sería como "inventar una historia".

Me encanta actuar, todo se va cuando la cámara empieza a filmar y tengo la oportunidad de ser otra persona. Así que para mí no hay como tal un momento en particular, todos los momentos que pasé fueron increíbles [...] Actuar, para mí, me llena de todas las formas.

Sin embargo, no sólo la actuación logra llenar el alma de Claudia Wells, pues durante su visita a México ha podido descubrir un sinfín de maravillas, disfrutando de todas las fotos y videos que comparte con las y los fans de la cinta, quienes afirma ser bastante amables en todo momento: "he hecho muchísimas cosas [...] he comido, he vistado lugares".

Además de la comida, Wells tuvo también la oportunidad de visitar Xochimilco, en donde incluso pusieron su nombre en una de las trajineras para llevarla a dar un paseo por este hermoso sitio natural. La actriz expresa durante la entrevista que otra de las cosas que la dejó maravillada son las catedrales ya que, según ella, "no hay nada como eso en el mundo".

La visita de Claudia Wells a El Heraldo Radio no sólo demuestra la importancia que tiene "Volver al Futuro" para el mundo del cine contemporáneo, sino que también nos recuerda que uno de los factores más importantes para que una cinta trascienda el tiempo y el espacio es la pasión con la que las actrices y actores encarnan a los personajes, y Wells es un entusiasta ejemplo de ello. Con 40 años, esta película sigue emocionando a nuevas generaciones y ahora también convierte a personajes como el de Jennifer Parker en una referente dentro y fuera del mundo del cine.