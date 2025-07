Taron Egerton dará vida al detective Dave Gudsen en la serie "Smoke" para resolver crímenes piromaniacos

La nueva serie Smoke relata la historia de la detective Michelle Calderone (Jurnee Smollett) y el investigador de crímenes piromaniacos, Dave Gudsen (Taron Egerton) y su búsqueda de dos pirómanos sueltos en la ciudad Umberland.

El actor que le dio vida a Elton John en Rocketman, comentó que interpretar a su personaje fue el reto más complejo de su carrera e incluso se llegó a sentir insuficiente para interpretar a su personaje.

“Cuando leí el guion, dije, ‘esto es increíble’, es como algo que Gary Oldman haría. Y a veces no me sentía apto para este tipo de roles porque el personaje es un desafío para cualquiera y estaba un poco inseguro de si iba a poder encajar con él, pero realmente amé interpretarlo. Es por lejos lo más difícil que he hecho hasta ahora”.

Taron también mencionó que el hecho de que su personaje se desenvuelva en una serie de TV es una gran ventaja para ver su evolución.

“La televisión es un gran formato para explorar y desarrollar las historias, y Dave es un gran ejemplo de eso. No se podría contar su historia en una película de la manera en la que lo hicimos en estos nueve episodios. Se podría hacer una versión en un filme y sería genial, pero la belleza de esto es que nuestra percepción de Dave cambia conforme avanza la serie. Esa es la ventaja del medio”.

Uno de los elementos más importantes de Smoke, es el fuego, por lo que era de vital importancia recrearlo de la manera más realista posible.

Dennis Lehane, creador, escritor y productor ejecutivo de la serie, explicó cómo llegó a esos resultados. “Eran una serie de pipas que se movían por encima y presionamos un botón que hacían que lanzaran fuego. Cuando estás debajo de ellas, puedes crear el efecto que parece que estás en las llamas, pero no. Están solo por encima de ti y al lado. Y también usamos reflejos y otros clásicos trucos de Hollywood. Y Taron estuvo ahí. Y te diré una cosa, yo no habría hecho eso ni de loco, pero él sí. No utilizó doble de riesgo”.

“Fue una de las primeras cosas que dije en la primera reunión que tuve con mi equipo, dije que quería que el incendio se viera real. Y creo que CGI ha destruido el fuego en la pantalla, ya no se ve real. Así que dije, ‘si Ron Howard pudo hacerlo hace 30 años en Backdraft, no hay razón por la que no lo podamos hacerlo más realista posible’. Así que encontramos una forma de usar fuego práctico. En cada escena está presente el fuego real, y luego lo mezclamos con CGI. El fuego es casi otro personaje”, agregó Dennis.

Otros actores de la serie como Greg Kinnear y Rafe Spall no participaron en las escenas en las que había fuego involucrado y expresaron su sentir ante esta ausencia. “Los envidio, me hubiera gustado estar ahí. Me gusta la acción y todo eso. Cuando veo alguna serie me enfoco en ese tipo de cosas. Es mi Tom Cruise interior llamándome — yo estoy totalmente del lado contrario, agradezco no haber sido parte de ninguna secuencia de acción. Lo odio. Saltar y girar por ahí no es para mí”.

El escritor también compartió una breve anécdota sobre un incendio en el que estuvo involucrado. “Estuve en un fuego hace casi 20 años, así que soy muy sensible al tema (…) sí, el fuego es muy sexy, es interesante, puede ser hermoso, pero ser un piromaniaco no lo es”.

“El techo del edificio en el que estaba se estaba incendiando mientras todos estábamos dormidos. Y la dueña había desconectado todas las alarmas contra incendios esa semana; solo por coincidencia, porque estaba instalando un sistema nuevo; y lo que nos salvó fue un grupo de personas sin vivienda que vivían bajo un puente en la calle. Se acercaron, tocaron nuestros timbres y comenzaron a golpear sus botes de basura para despertarnos. Fuimos salvados por personas en situación de calle y siempre le digo a mis hijos: ‘su padre está vivo gracias a esas personas’”, agregó el productor ejecutivo.

Por otro lado, Dennis Lehane indicó lo que más le gustó de participar en la producción, pero también lo que no le encantó. “No me gusta tanto estar en el set. Me hace sentir ansioso y un poco agotado, así que estoy fuera de ahí lo más posible. Te diré las cosas que más me gustan: me encanta hacer casting, el poder elegir a mis actores es una alegría para mí. Me encanta editar, vivo para editar, me parece una experiencia maravillosa. Y finalmente, me encanta elegir música para el programa. Las canciones que escuchan yo las elegí, junto con un supervisor musical, claro”.

La protagonista de Smoke, Jurnee Smollett habló sobre el papel de Dennis a lo largo de la serie. “Fue muy natural colaborar y hacer lluvias de ideas con él. Fue el perfecto animador, el perfecto líder y colaborador. Él empoderó a todos los que contrató para dar lo mejor de sí. Siempre estaba disponible para preguntas, comentarios o retroalimentación”.

Muchos de los actores que participaron en Smoke se tomaron muy en serio la parte de la caracterización, como fue el caso de Greg Kinnear, quien se mostró irreconocible para algunas personas. “Vi a la hija de Dennis y a su hermano hace unos días en el hotel. Yo ya lo conocía, y me dijo: ‘Greg, te ves tan… joven’. Y también me dijo que me veo de 128 años en el show. Me gusta el look de Harvey, me parece muy real, y sí, el mostacho es mío”.

El actor estadounidense-ugandés, Ntare Guma Mbaho Mwine atravesó el cambio físico más extremo de la serie. “Me depilé las cejas y me corté las pestañas. Hice todo lo posible para intentar capturar a alguien que básicamente desaparece ante de tus ojos, que quiere ser invisible. Además, perdí unas 40 libras desde el comienzo del corte hasta el final”.

“Por suerte, rodamos todo en orden cronológico y casi nunca es así. La última escena en la que salgo fue mi último día de rodaje. Eso me dio la oportunidad de bajar de peso tanto como fuera posible y entrar en el estado más extremo para ese último día. Y tan pronto como terminamos, creo que subí como 15 libras en una semana. Comí pan, sándwiches de mermelada y muchos postres”, agregó el actor.

A DETALLE:

Jurnee Smollet aumentó 15 libras de músculo y llegó a cargar hasta 260 libras de sentadilla con peso para este rol.

Smoke se estrena sus dos primeros episodios el 27 de junio en Apple TV y se estrenará un nuevo episodio cada viernes posterior.

La serie se basa en Truth Media’s “Firebug” podcast, presentado por Kary Antholis.

Taron Egerton ganó el Globo de Oro a mejor actor de musical en 2019 por Rocketman.

Taron también fue productor ejecutivo de la serie.

Greg Kinnear fue nominado a mejor actor de reparto en los Premios Oscar por su participación en Mejor… imposible.

HA DICHO:

“No me considero una estrella de películas. Me considero un actor. Quiero actuar con buenos personajes e involucrarme en historias que la gente quiera ver”. - Taron Egerton.

MAAZ