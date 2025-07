Poncho de Nigris desata críticas por empujar a su hijo contra un pastel: “¡Con los niños no!”

El empresario y generador de contenido Alfonso de Nigris Guajardo, mejor conocido como Poncho de Nigris, afronta una nueva polémica porque empujó contra un pastel a su hijo Ponchito. El momento quedó grabado en video y se observa que el menor de edad reaccionó con enojo, pero igual con tristeza, ya que estuvo al borde del llanto.

Poncho de Nigris celebró que su hijo cumplió 9 años de edad y por esa razón él y su esposa, Marcela Mistral, le organizaron una fiesta de cumpleaños. Como parte de la celebración, le cantaron “La mañanitas” al niño, quien estaba pendiente de su papá, a quien le dijo que no quería hacer la tradicional “mordida” o “pastelazo”.

A pesar de que Ponchito no quería darle “mordida” a su pastel de cumpleaños, Poncho de Nigris lo empujó contra el pastel. Al ver la reacción de su hijo, el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” se acercó a él para mostrarle que era fácil de limpiar su cara. Pese a esto, el cumpleañero se retiró del lugar.

Debido a su actuar, el generador de contenido recibe críticas negativas de usuarios, ya que le enviaron un mensaje: “¡Con los niños no!”. Además, también le dijeron que tiene que aprender que “no es no” y en este caso debió respetar la decisión de su hijo.

“Ponchito ya se siente humillado”, “se llama respeto y si el niño dice que no, es no y punto”, “confió en su papá…”, y “normalicen no aventar a nadie a su pastel”, son otros mensajes que usuarios le enviaron al empresario regiomontano.