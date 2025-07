Muere querida influencer a los 22 años luego de sufrir casi 10 años de un agresivo cáncer: "Se acabó mi sufrimiento"

El mundo digital y la comunidad del rodeo en América Latina están de luto tras la noticia de la muerte de Camila Trevisol, influencer brasileña conocida como la “Reina del Rodeo”. La joven, que durante casi una década compartió su historia de lucha y superación contra el cáncer de huesos, perdió la vida recientemente, dejando una huella profunda en sus seguidores y en quienes valoran la resiliencia y la valentía frente a la adversidad.

A través de un comunicado en redes sociales, la familia de Camila confirmó su muerte sucedida el 23 de julio: "Les informamos que nuestra princesa ha fallecido esta mañana. Agradecemos el apoyo de todos en esta lucha", se lee en la publicación. Estas palabras fueron acompañadas de una fotografía de la joven, en donde se muestra sonriente y aparentemente en el hospital.

Un día después de su muerte, en la misma plataforma se compartió una emotiva carta de despedida, escrita por ella misma, en la que se despidió de sus seres queridos y de la comunidad que la apoyó desde que en 2016 fue diagnosticada con cáncer de huesos.

Camila Trevisol, originaria de Brasil, se ganó el apodo de “Reina del Rodeo” gracias a su destacada participación y reconocimiento en la tradicional Festa do Peão de Americana, uno de los eventos de rodeo más importantes de América Latina. En varias ocasiones fue galardonada como la "Reina de la Inspiración" por su capacidad para motivar y fortalecer a quienes atravesaban momentos difíciles.

La joven destacó que, aunque su tiempo en la Tierra fue breve, estaba segura de que había cumplido su propósito. Resaltó su deseo de que sus videos e historias hubieran inspirado a otros a vivir con pasión y a nunca rendirse, invitando a sus seguidores a valorar cada instante de la vida.

Sé que no es un momento fácil, pero escribí esto y pedí publicarlo [...] Yo ya he cumplido mi papel aquí en la tierra y se que mi papel fue inspirarte e influenciarte sobre la vida, que hay que disfrutar cada momento sin importar lo que estes pasando, la vida es solo una y el tiempo es demasiado precioso para no saber apreciar cada momento, por eso vive y nunca te rindas, nunca pienses negativo, se lee en la carta de despedida de la influencer.

Además de agradecer a sus seguidores por acompañarla en una lucha de casi 10 años, también explicó que su perfil de Instagram se quedaría público para recordar quién fue y todo lo que vivió durante sus 22 años. Así mismo, dijo que su muerte no significa que se haya rendido, sino que el sufrimiento era demasiado para su cuerpo físico, explicando que "Dios la quiso con él".

Quiero que sepan que me voy en paz y se acabó mi sufrimiento, pero no piensen que fue porque no tuve la fuerza y el coraje para luchar, sino porque no puedo sufrir más, finalizó.