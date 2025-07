Luar La L, famoso reguetonero, se agarra a golpes en pleno festival | VIDEO

El artista puertorriqueño de trap y reguetón, Luar La L, cuyo nombre real es Raúl Armando del Valle Robles, se vio envuelto en un violento altercado con personal de seguridad durante un reciente festival en España. El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ocurrió cuando el cantante intentó acceder al escenario para su presentación, resultando en una confrontación física que generó caos entre los asistentes.

Luar La L, nacido el 29 de mayo de 2000 en Carolina, Puerto Rico, emergió en la escena musical urbana con su estilo distintivo que fusiona el trap latino, el reguetón, el drill. Conocido por temas como "Guayoteo", "Comerte" y "El Bote", el joven artista rápidamente ganó popularidad y estableció una sólida base de seguidores, logrando incluso colaboraciones con figuras de la talla de Bad Bunny. Su trayectoria, marcada por una tremenda versatilidad lírica, lo posiciona como una de las promesas más destacadas del género urbano.

Que le pasó a Luar La L? pic.twitter.com/bU9JvnRfhs — ?WilkinmetauD835uDD4F (@wilkinmeta) July 25, 2025

Sin embargo, su carrera también se ve empañada por episodios de controversia. El más reciente sucedió en el festival español, donde videos capturados por el público muestran a Luar La L y a miembros de su equipo forcejeando con el personal de seguridad del evento. Según los reportes, aunado a las imágenes difundidas, el conflicto escaló cuando al artista se le impidió el paso hacia el área restringida del escenario. La tensión se disparó rápidamente cuando el cantante, al parecer, respondió a los golpes iniciales del personal de seguridad, devolviendo la agresión ante la atónita mirada de cientos de fanáticos.

"Yo llegué al festival y había pasado un incidente que bloquearon las calles del acceso, no pudimos pasar, por eso hay un video donde yo entro por la puerta de atrás, por culpa de eso, la policía de España no nos deja pasar, nos manda por atrás, nos atrasamos. Por culpa de eso, llegué tarde como 12 o 13 minutos. La seguridad estaba alterada, no sé qué pasó antes, pero la cogieron conmigo", explicó el cantante.

Luar La L explicó todo en redes sociales. Crédito: @luar_lal

¿Qué dijo Luar la L tras la pelea?

El lugar se convirtió en un escenario de confusión por varios minutos. Pese a la negativa inicial y la confrontación, Luar La L y sus acompañantes finalmente lograron ingresar, saltando la reja que les bloqueaba el acceso. Aunque la presentación oficial del concierto no se desarrolló como estaba planeado debido al altercado, el artista sí tuvo un breve contacto con su público, saludando y generando la euforia de sus seguidores, aunque el show completo no se materializó.

Posteriormente, Luar La L se dirigió a sus fans, explicando que la actuación se canceló por "unas situaciones que pasaron", una clara alusión al incidente con la seguridad. Este evento reaviva el debate sobre los límites entre la seguridad de los eventos y el acceso de los artistas, así como la reacción de estos ante circunstancias adversas.

Se le ha ido la cabeza a Luar la l en el puro latino pic.twitter.com/zKFIiyJdaj — Naranjo445 (@NYt445) July 25, 2025

"Qué pasa, la seguridad no me quería dejar pasar porque estaban los fanáticos, querían que me fuera, pero yo quería cumplir con ellos. Ahí se ven los videos, estaba con los fanáticos, sale el hombre ese supuestamente de seguridad que se puso guapo, nos para, nos quería correr (...) el hombre me agarra por la camisa, que a la mala, fue cuando pasó todo. No lo apruebo, no estoy contento con lo que pasó", dijo en sus redes sociales

Este último incidente, ampliamente documentado, pone en el ojo del huracán la gestión de la seguridad en grandes eventos y la necesidad de protocolos claros para evitar confrontaciones violentas. La expectativa ahora reside en un pronunciamiento oficial por parte del festival o del equipo del artista para esclarecer los hechos o las posibles repercusiones.