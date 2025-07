Hijo de 'Lady Racista' tiene miedo de salir a la calle y está muy arrepentido, confirma su padre | VIDEO

En un giro inesperado en el polémico caso de "Lady Racista", el actor Aaron Beas rompió el silencio para expresar su profunda preocupación por el bienestar de su hijo de 16 años, fruto de su relación con la modelo Ximena Pichel. El adolescente se vio envuelto indirectamente en el escándalo, lo que generó una ola de presión y acoso que, según Beas, impactó seriamente su salud mental.

El caso "Lady Racista" saltó a la luz pública a principios de esta semana, cuando un video se viralizó en redes sociales. En las imágenes, se observa a Ximena Pichel, identificada por los internautas como la "Lady Racista", profiriendo insultos y comentarios discriminatorios hacia un policía de tránsito que quería inmovilizarla, aparentemente en un altercado por un servicio.

La rápida difusión del video desató una indignación generalizada, con miles de usuarios exigiendo consecuencias para Pichel y condenando sus acciones. La situación escaló rápidamente, con "cancelaciones" y señalamientos directos que no tardaron en alcanzar también a su círculo familiar, incluyendo a su hijo adolescente.

El actor se dijo preocupado. Crédito: Facebook | Aaron Beas

¿Qué pasó con el hijo de Lady Racista?

En una declaración cargada de emoción, Aaron Beas compartió su angustia por la situación de su hijo. "Estoy muy preocupado por él, tiene 16 años, finalmente es un niño que quiso ayudar a su mamá", afirmó Beas, sugiriendo que la participación del joven en el incidente fue impulsada por la intención de apoyar a su madre, sin prever las repercusiones.

El actor hizo un llamado a la empatía, recordando los peligros de la presión mediática en jóvenes. "Piensen un poco en las consecuencias, jóvenes adolescentes se suicidaron por la presión que sienten, no nos damos cuenta que por unas palabritas que sacamos sin pensar, podemos hacer daño a alguien", advirtió, destacando el impacto devastador que el acoso digital puede tener en mentes vulnerables.

Beas aseguró que su hijo aprendió una dura lección de esta experiencia. "Él ya aprendió, ya no hará lo mismo, en algún momento saldrá a pedir disculpas y todo, pobre, está muy espantado, la lección ya la aprendió", explicó. La preocupación principal del actor es el estado emocional del adolescente, quien se encuentra "aterrorizado" y reacio a salir de casa.

"No quiere salir, están resguardados los dos", señaló, refiriéndose a su hijo y a la propia Ximena Pichel. La situación de su madre es un factor adicional de estrés para el joven. "Yo le decía a mi hijo que se viniera aquí conmigo y que alguna amiga se quedara con su mamá, pero obviamente mi hijo está aterrado de que no sabe qué le va a pasar a la mamá. Y eso lo tiene muy inquieto, muy mal, no duerme", concluyó Beas, evidenciando el profundo malestar que la controversia generó en la vida de su hijo.