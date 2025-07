Hija de Lupe Tijerina expone a integrante de Los Dos Carnales como un mal padre al no ayudarlos tras sufrir un accidente

Una de las agrupaciones más exitosas del regional mexicano, sin duda alguna es la conformada por los hermanos Quezada, nos referimos a “Los Dos Carnales”, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues su éxito en los escenarios no es sinónimo que en su vida personal no ocurran situaciones complicadas.

Y es que, Imanol Quezada, uno de los dos integrantes de la agrupación antes mencionada se encuentra en medio de una fuerte polémica, luego de que su aún esposa, Yajaira Tijerina quien a su vez es hija del fallecido Lupe Tijerina compartió un video en el que expone al músico de no estar al pendiente de sus hijos.

¿Imanol Quezada es un mal padre?

Fue a través de sus redes sociales que la hija de Lupe Tijerina quien es esposa de Imanol Quezada hizo una transmisión en vivo desde sus cuentas oficiales, ahí, la joven entre lágrimas compartió que ella junto con sus hijos tuvieron un accidente automovilístico en Torreón.

De acuerdo con lo que contó Yajaira, al sufrir el percance en el que el más pequeño de sus hijos tuvo un golpe que le provocó que su nariz sangrara, de manera afortunada la hemorragia paró rápido, y aunque pidió ayuda a su aún esposo, éste no los apoyó y los dejó a su suerte.

¿Los dejó solos?

IG @yajairatijerina

Cabe mencionar, que de acuerdo con la versión de la hija de Don Lupe Tijerina ella manejó hasta Torreón para que el integrante de Los Dos Carnales pudiera ver a sus hijos, pero, éste nunca llegó a pesar de que Yajaira si se comunicó con él para pedirle su apoyo.

“Estaba esperando a que me solucionara Imanol (Quezada), me dijo que me esperara pero ya no me hablo”, dijo Yajaira en su en vivo

Además de lo antes mencionado, la también cantante y acordeonista reveló que también pidió ayuda a la familia de su aún esposo, pero nadie la apoyó, incluso, Tijerina reveló que Imanol se encontraba en un compromiso personal, en la celebración de un cumpleaños.

Imanol Quezada guarda silencio

Ante los señalamientos de su aún esposa, pues, muchos aseguran que la pareja están separados desde hace tiempo, sin embargo, no lo han hecho de manera legal, por lo que Yajaira sigue refiriéndose a Imanol como su esposo.

Aún siguen casados.

Foto: IG @yajairatijerina

Por otra parte, el integrante de Los Dos Carnales, no se ha pronunciado respecto a los señalamientos que hizo la madre de sus hijos, ni han dado más detalles de lo que ocurrió aquel día, sin embargo, se espera que en los próximos días den más información al respecto.