Fue el piloto de acrobacias más reconocido en Hollywood, pero murió cuando su avión se partió a la mitad en pleno rodaje

En la historia del cine, pocos nombres resuenan con la misma intensidad que el de Paul Mantz. Reconocido como el piloto de acrobacias más destacado de Hollywood, su vida y carrera estuvieron marcadas por la valentía, la destreza y una trágica muerte que ocurrió en pleno rodaje de la película "The Flight of the Phoenix" (El vuelo del Fénix).

Todo sucedió el viernes 8 de julio de 1965, en el Buttercup Valley, desierto de Yuma, Arizona, se filmaba una maniobra de "touch-and-go" (tocar y despegar inmediatamente) para simular un despegue. Sin embargo, la ambición de querer capturar la toma perfecta llevó a que el avión en el que viajaba Mantz se partiera a la mitad, asesinándolo al instante.

Albert Paul Mantz (nacido el 8 de agosto de 1903 en Alameda, California) fue el piloto de acrobacias más reconocido en la historia de Hollywood. Conocido como un "piloto de precisión" más que un simple acróbata, Mantz voló en más de 250 películas y fue pionero en el uso de aeronaves para rodajes aéreos comerciales, ganando fama por su habilidad milimétrica y su capacidad para realizar maniobras peligrosas con absoluta confianza técnica.

¿Qué le pasó a Paul Mantz?

En 1965, mientras trabajaba como piloto en la producción de "The Flight of the Phoenix", una película sobre un grupo de sobrevivientes que construyen un avión con restos de una aeronave destruida, se enfrentó al que sería su último vuelo. Durante el rodaje en el desierto de Yuma, Arizona, Mantz piloteaba una aeronave única y experimental llamada Tallmantz Phoenix P-1, ensamblada a partir de piezas de distintos aviones para representar el improvisado avión del guion.

Paul Mantz fue uno de los pilotos de acrobacias más respetados y solicitados en la historia de Hollywood.

Fotografía: Wikipedia.

Esta escena requería una maniobra en la que el avión debía tocar el suelo y volver a elevarse. pero en el segundo intento, la nave impactó con un montículo de arena no detectado, provocando que la estructura del avión se partiera a la mitad y se desintegrara. Mantz murió instantáneamente por el impacto; mientras que su copiloto, Bobby Rose, sobrevivió con lesiones graves.

La investigación oficial concluyó que hubo un fallo estructural al enfrentar una maniobra exigente para un avión construido de forma improvisada. Además, el informe reveló que Mantz tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.13%, lo que pudo haber afectado su juicio. Aunque algunos miembros del equipo de filmación afirmaron que bebió la noche anterior, negaron que estuviera bajo los efectos del alcohol durante el vuelo.

Tras su muerte, la producción de "The Flight of the Phoenix" se completó usando una réplica del avión y modelos a escala, la película fue estrenada a finales de 1965, con una dedicatoria a Paul Mantz en los créditos. Así mismo, su trágico accidente marcó un antes y un después en los estándares de seguridad aérea en la industria del cine.

Su legado como pionero de la aviación cinematográfica sigue vivo entre pilotos y cineastas.

Fotografía: Wikipedia.

¿Quién fue el piloto Paul Mantz?

Desde muy joven se sintió atraído por la aviación, a los 16 años pagó sus primeras clases de vuelo conduciendo un coche fúnebre durante la pandemia de influenza de 1919, y más tarde falsificó documentos de Stanford para ingresar a la escuela de cadetes del Ejército del aire de EE.UU., siendo expulsado tras realizar una peligrosa maniobra cerca de un tren militar.

Tras ese incidente, Mantz inició una vertiginosa carrera en la aviación civil y de cine. Fue instructor de vuelo y pronto distribuidor de aeronaves Consolidated Fleet, incursionando en el mundo cinematográfico al principio como piloto auxiliar. Pero su auténtico salto al estrellato llegó en 1932, cuando voló para Howard Hughes en Hell’s Angels, realizando acrobacias de precisión que lo hicieron destacar.

Con el tiempo, Mantz fundó Paul Mantz Air Services, construyendo una flota de excedentes militares que llegó a ser la séptima fuerza aérea privada más grande del mundo, con más de 475 aeronaves (incluyendo docenas de B-17, B-25 y P-51). Esta flota le permitió ofrecer servicios a Hollywood y repuntar como el piloto predilecto para secuencias en alto riesgo. A lo largo de su carrera, participó en más de 250 películas y era conocido por su precisión, valentía y capacidad para realizar maniobras arriesgadas con absoluta destreza.

Fotografía: Wikipedia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó como mayor en la First Motion Picture Unit, produciendo numerosas películas de entrenamiento y propaganda militar, trabajando con actores como Clark Gable, Alan Ladd y Ronald Reagan. Sus conexiones en Hollywood lo consolidaron como figura imprescindible; su piloto personal, el B-25 modificado conocido como The Smasher, fue utilizado para filmar secuencias aéreas panorámicas tipo Cinerama para producciones como "This Is Cinerama" (1952) y "Seven Wonders of the World" (1956).

A pesar del riesgo inherente, Mantz sostenía: "No soy un piloto acróbata, soy un piloto de precisión", haciendo gala de su enfoque meticuloso incluso en maniobras aparentemente temerarias (HistoryNet). Fue un pionero también en la fumigación aérea con aviones TBM-1C en colaboración con el Servicio Forestal de EE.UU., sentando las bases para técnicas modernas de combate a incendios.