Carlos Villagrán rompe el silencio sobre la serie de Chespirito y le aplauden su respuesta: "Que les vaya bien"

Carlos Villagrán, quien interpretó el papel de Quico en la serie del "Chavo del 8" y otros tantos papeles para los guiones de Chespirito, dio a conocer por fin su punto de vista sobre lo que mostraron los hijos de Roberto Gómez Bolaños en la bioserie que hicieron junto con HBO Max.

Hasta el momento, Carlos Villagrán se había mostrado renuente a hablar del tema, a cada oportunidad que se presentaba, aseguraba no tener nada que decir y se negó rotundamente a dar una opinión al respecto. Sin embargo, en esta ocasión se presentó frente a la prensa de Perú, donde hará su espectáculo de circo como Quico.

En una respuesta breve sobre su opinión y qué tan cierto es lo que se mostró en la pantalla, Carlos Villagrán aseguró que su trabajo en la televisión mexicana está plasmado, será el público quien decida si lo hizo bien o lo hizo mal. Agregó también que de ninguna manera le faltará al respeto a Chespirito.

"No es asunto mío, no tengo tema. No contesto este tipo de preguntas. Yo hice mi trabajo, como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no, ahí está mi trabajo. Ustedes me pueden juzgar. Yo no tengo por qué hablar mal de nadie nada, yo no puedo decir nada en contra porque Chespirito ya está muerto y no se podría defender. Entonces, yo respeto a todo el mundo, que les vaya bien en el programa, que sea muy lindo el programa, que la gente quede conforme, que la gente opine, hay libertad de opinión. Yo lo sigo queriendo, mi trabajo está ahí, ustedes juzguen "