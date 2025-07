Brujo Mayor de Catemaco revela cuál es la verdadera forma del DIABLO: "es un ser de luz, pero oscuro" | VIDEO

Dentro del mundo del esoterismo es posible encontrar tanto energías puras y llenas de luz, como otras oscuras que se ligan con el mismísimo Diablo. Y aunque hay muchas interpretaciones sobre cómo luce este ser maligno que supuestamente habita en las profundidades de la Tierra, no todas las personas son capaces de verlo como realmente es ya que en la cultura popular se representa como un hombre humano pero que en lugar de pies, camina sobre unas aterradoras patas de cabra.

Sin embargo, en México hay una persona que se encuentra estrechamente relacionada con el Diablo y su adoración: el brujo mayor de Catemaco. Conocido también como Unicornio Negro, es un vidente, astrólogo y brujo que se dedica a realizar trabajos de magia con distintos fines, pero ésto no lo hace por su beneficio, sino para las personas que viajan de todas partes del país (y hasta del mundo) para hacer peticiones específicas.

Usando la famosa Cueva del Diablo ubicada en Catemaco, Veracruz, el Unicornio Negro se encarga de guiar a las personas para que puedan realizar el ritual que necesitan, pero debido a la sensibilidad y entrenamiento que tiene en las artes mágicas, más de una vez se ha encontrado de frente con el mismísimo Diablo, contando una de las historias más impactantes en un podcast.

Fue a través de TikTok que se hizo viral el fragmento de un podcast en donde el Unicornio Negro narra un encuentro con el maligno. El brujo comienza explicando que las personas que realizan el ritual deben entrar completamente solos a la Cueva del Diablo, mientras él custodia la entrada, pues si la persona excede los 20 minutos dentro del lugar, el experto debe entrar a asegurarse de que todo siga en orden.

"Mi responsabilidad es subirlo y bajarlo con bien", explica. En aquella ocasión, la persona se quedó más de 20 minutos dentro de la cueva, por lo que el brujo tuvo que entrar para ser testigo de que su cliente estaba siendo llevado por el Diablo y fue en medio de la oscuridad que pudo ver la verdadera forma del maligno.

La cueva es totalmente oscura y el diablo no es rojo, es un ser negro... es un ser de luz oscuro muy fuerte. Cuando entro (a la cueva) yo estaba mirando como ese ser, que sí tenía manos y pies de un ser humano normal... pero sus manos eran más largas y sus uñas eran como de madera [...] Pero el Diablo es grande, es enorme... no es del tamaño de un ser humano [...] Cuando yo lo veo, lo veo como una nube negra [...] Es un ser muy fuerte, oscuro que cuando se presenta ni te da tiempo de hablar, no te da tiempo ni de correr. Te quedas paralizado.